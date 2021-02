Ribnitz-Damgarten

Die Arbeit am neuen Heft der regionalgeschichtlichen Schriftenreihe „passgänge. diesseits und jenseits der recknitz“ hat begonnen. Die erste Abstimmungsrunde fand vor Kurzem statt. In diesem Jahr will der Freundeskreis Kloster- und Stadtgeschichte das fünfte Heft herausbringen. „Im Herbst soll es in einer Auflage von 300 Exemplaren erscheinen“, kündigte Vereinsvorsitzender Axel Attula an.

Auch in diesem Jahr haben sich die Heftmacher wieder Vielfalt auf die Fahnen geschrieben, um einen möglichst großen heimatgeschichtlich interessierten Leserkreis zu erreichen. Hier eine Auswahl der Themen, die in das Heft aufgenommen werden sollen. Jana Behnke befasst sich unter dem Arbeitstitel „Zwischen Pest und Cholera“ mit der Frage, welche Auswirkungen diese auf das Leben der Menschen in Ribnitz hatten. Dabei wird der zeitliche Bogen vom 14. Jahrhundert bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts gespannt.

Ribnitzer Klosterkonventualin floh nach Pommern

Axel Attula spürt dem Leben der Ribnitzer Klosterkonventualin Sophia Eleonora von der Lühe nach. Die Adlige war 1706 bei Nacht und Nebel vom mecklenburgischen Ribnitz ins pommersche Pütnitz geflohen, um hier einen Bürgerlichen zu heiraten – für damalige Verhältnisse ein unerhörter Vorgang. Ihr Mann war ein ehrbarer Gutspächter in Mecklenburg, hatte dann mit über 50 noch das große Glück, bei den Schweden in Pommern eine Anstellung zu finden.

Die Geschichte dieser Heirat zwischen der Adligen und dem Bürgerlichen spielt übrigens auch in der Ausstellung „Grenzland“ eine Rolle. Diese sollte eigentlich bereits im vergangenen Jahr im Sonderausstellungsraum des Bernsteinmuseums eröffnet werden und an die besondere Lage der beiden Städte Ribnitz und Damgarten an der historischen Grenze zwischen Mecklenburg und Pommern erinnern. Doch Corona hatte auch diesen Plan über den Haufen geworfen. Wann die Eröffnung der Grenzland-Ausstellung nun in diesem Jahr eröffnet werden kann, hängt vom weiteren Infektionsgeschehen ab.

In die Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges möchte Jan Berg die Leserinnen und Leser mitnehmen. Es ist eine Zeit, in der Typhus, Diphtherie, Tuberkulose und Syphilis grassieren. Medikamente sind äußerst knapp oder gar nicht mehr vorhanden. Jan Berg beschreibt, wie der Ribnitzer Apotheker Karl Linde versucht, auf unkonventionellen Wegen Medikamente heranzuschaffen, und wie er damit ins Visier der sowjetischen Besatzungsmacht gerät.

Briefe aus Stalingrad

Andreas Waack wird Briefe seines Großvaters aus Stalingrad in dem neuen Heft publizieren, Elmar Koch befasst sich mit der Geschichte des Friedhofes in der Richtenberger Straße in Damgarten. Zu den Autoren des neuen Heftes gehört auch Joachim Ballwanz. Sein Thema ist der Brand des Mischfutterwerkes in Ribnitz im Jahre 1967.

Dirk Weissleder aus Laatzen bei Hannover und der Ribnitz-Damgartener Mario Vetter befassen sich in ihren Beitrag mit der Bark „Pribislaw“. Gebaut 1847 auf der Ribnitzer Werft Miebrodt fuhr die Bark als Auswandererschiff nach Australien und Nordamerika, später war sie Transportschiff. Weissleder stieß durch Zufall im Archiv auf einen entfernten Cousin, den 20-jährigen Schneider Friedrich Wilhelm „Frederick“ Weissleder (1829 – 1903). Dieser fuhr in den 1850er-Jahren an Bord der Bark nach Australien. Nach einem Zwischenstopp in Rio de Janeiro (Brasilien) erreichte der Segler am 2. Februar 1850 nach 164 Tagen Melbourne.

Im Zusammenspiel mit australischen, brasilianischen, amerikanischen und deutschen Forschern hat sich ein internationales Projekt zur Erforschung der Biografie der Bark entwickelt. Und: Mittlerweile gibt es auch zwei Schiffsmodelle von der Bark, und zwar im Maßstab 1:40 und 1:20. Gefertigt wurden sie in der Holzwerkstatt des Vereins zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung. Hier ist das Reich von Mario Vetter.

Von Edwin Sternkiker