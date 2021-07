Eine mutige und faszinierende Reisereportage des Journalisten Steffen Dobbert. Am Donnerstag las er in Ahrenshoop vor 27 erlaubten Gästen aus seinem Buch „#Heimatsuche – In 80 Tagen durch Mecklenburg-Vorpommern“ im Neuen Kunsthaus, in dem 50 Wörter geschwärzt werden mussten.