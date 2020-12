Ribnitz-Damgarten

Am Nachmittag war die Marke von 20 000 Euro dann doch noch geknackt worden. Stand gestern sind insgesamt 20 055,70 Euro für den Heimattierhof Ribnitz-Damgarten auf dem Spendenkonto anlässlich der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ eingegangen. „Das ist der absolute Hammer. Das hätte ich nicht für möglich gehalten“, freute sich Andrea Petrich, Leiterin des Tierhofes an den Bodden-Kliniken. Damit dürfen sich die kleinen Gäste des kleinen Tierparadieses nun auf einen neuen Spielplatz auf dem Gelände freuen. „Vielen Dank an die vielen Spender“, so Andrea Petrich.

Das alte Klettergerüst ist sichtbar in die Jahre gekommen und noch nicht einmal mehr TÜV-gerecht. Deshalb ist das Spielgerät seit einiger Zeit gesperrt. Damit der Tierhof wieder einen Spielplatz bekommt, hatte die OZ- Lokalredaktion anlässlich der Aktion „Helfen bringt Freude“ dazu aufgerufen, für einen neuen Spielplatz zu spenden.

Dass so viel zusammenkommt, damit hatte auch der Heimattierhofverein, Träger des Tierhofes, nicht gerechnet. „Das ist Wahnsinn“, sagte Dr. Falko Milski vom Tierhofverein. Gerade angesichts der Corona-Krise habe er nicht damit gerechnet, dass so viele Menschen spenden würden. „Viele wissen ja nicht, wie es für sie weitergeht. Trotzdem haben so viele die Aktion unterstützt. Das ist toll“, so Milski.

Mehr als 1400 Euro in Wiepkenhagen gespendet

Neben vielen Privatspenden hatten auch viele Firmen aus der Region für die Aktion gespendet. Eine wirklich große Summe kam außerdem bei der Baumschule Schauer & Linder in Wiepkenhagen zusammen. Obwohl deren Weihnachtsbaumaktion Corona-bedingt in ihrer ursprünglichen Form nicht stattfinden konnte – am dritten Adventswochenende wird dort normalerweise ein kleines Fest gefeiert, mit Glühweinausschank und Wildschwein am Spieß gegen eine Spende – zeigten die Kunden dennoch ein Herz für den Tierhof. 1415,96 Euro wurden hier letztlich in die Spendenbox gesteckt. „Das ist toll. Und ich bin wirklich überrascht, dass es so viel geworden ist“, sagte Firmenchef Gerhard Lindner. „Die OZ-Aktion ist eine tolle Aktion. Sehr gerne machen wir auch im kommenden Jahr wieder mit.“

Laut Falko Milski wurde bereits eine Firma kontaktiert, die den neuen Spielplatz entwerfen und bauen soll. Er hofft, dass in einem halben Jahr das neue Klettergerüst steht. „Das wollen wir dann, sofern es Corona zulässt, mit einem Fest einweihen“, so Falko Milski.

Konto bleibt bis Januar geöffnet

Vor 20 Jahren wurde der Heimattierhof gegründet, ursprünglich, um Suchtkranken im Rahmen einer Arbeitstherapie zu helfen, den Weg zurück in ein normales Leben zu finden. Seit viereinhalb Jahren leitet Andrea Petrich den Heimattierhof. Als staatlich anerkannte Erzieherin betreut sie die Patienten aus der Suchttherapie der Bodden-Kliniken.

Mittlerweile hat sich der kleine Tierpark zu einem Erlebnishof verwandelt, der Familien, Kitas, Schulklassen und auch Touristen anlockt. Vor allem Kinder bekommen leuchtende Augen, wenn sie Kaninchen streicheln oder auf Ponys reiten dürfen. Und das alles kostenlos.

Das Spendenkonto bleibt noch bis Anfang Januar geöffnet. Falls Sie den Tierhof noch unterstützen möchten, können Sie das mit diesen Kontodaten tun.

Kontoinhaber: Heimattierhof Ribnitz-Damgarten e.V.

IBAN: DE81 1505 0500 0112 2487 64

Verwendungszweck: Spende: OZ-Weihnachtsaktion 2020

Von Robert Niemeyer