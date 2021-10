Heimatverein in Barth wählt neuen Vorstand: Das ist der Grund

Barth

Der Barther Heimatverein, Ausrichter des ältesten und größten Kinderfestes in Mecklenburg-Vorpommern, stellt sich neu auf. Nachdem im vergangenen Jahr die anstehende Mitgliederversammlung aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen ist, ist diese nun nachgeholt worden. Neuigkeiten gibt es auch im Zank um die ehemalige Spielothek in der Nelkenstraße, die sowohl der Heimatverein als auch der Willkommensverein nutzen möchte.

Mit diesem Thema wird sich der neue Vorstand auseinandersetzen müssen, der nun nicht mehr, wie in den 30 Jahren zuvor, zwei Jahre die Verantwortung trägt, sondern künftig drei. Ein Antrag, den der scheidende Vorstand eingebracht hat. „Zum einen aus Kostengründen, weil bei Veränderungen auch immer Notarkosten anfallen. Und für mehr Kontinuität in der Vorstandsarbeit“, begründet Mario Galepp, der als Vorsitzender bestätigt worden ist.

Corona hat Vereinsleben ausgebremst

Galepp trägt seit 2007 die Verantwortung in dem Verein, der gerade erst seine große Geburtstagsparty am Barther Hafen nachgeholt hat. Eines der wenigen Events, das die sonst so aktiven Mitglieder in diesem Jahr haben durchführen können. „Seit dem Ausbruch von Covid-19 steht auch fast unser gesamtes Vereinsleben still. Das 192. Kinderfest 2020 wie auch das 193. Kinderfest 2021 mussten wir Corona-bedingt absagen. Durch die strengen Auflagen der Landesbehörden war es uns nicht möglich, dieses traditionelle Volksfest durchzuführen“, berichtet der Vereinsvorsitzende.

Entmutigen lassen haben sich die Verantwortlichen nicht. „Wir haben zu verschiedenen kleineren Events eingeladen oder, wie viele andere Vereine auch, die Bühne genutzt, die die Stadt uns bot, wie beim Tag der Vereine beispielsweise. Auch eine Fahrt mit der ,Darßbahn Zingst-Prerow’ durchs Barther Land mit Mitgliedern und Freunden des Vereins war nach dem Lockdown möglich“, erzählt Mario Galepp. Der Höhepunkt sei aber ohne jeden Zweifel der 25. September gewesen, der Tag, an dem der Verein seinen 30. Geburtstag gefeiert hat.

Was der Verein bislang bewegt hat

30 Jahre, in denen der Verein in der Vinetastadt viel bewegt hat. Nicht nur das Barther Kinderfest, das seit 2016 im Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes der UNESCO-Deutschland steht, kann sich der Heimatverein auf die Fahne schreiben. Plattdeutsche Klönabende, das Herausbringen eines Nachdrucks der Bülowschen Chronik zum 750. Barther Stadtgeburtstag, Originaldrucke des Prerower Malers Schulze-Jasmer, die Buchreihe „Lande Barth – Barther Geschichten“, die Unterstützung des Vineta-Museums und auch des DOK-Vereins, die Öffnung des Dammtores und des Fangelturms zählen mittlerweile fast zu den Alltagsgeschäften des Vereins, die von Ehrenamtlichen gewuppt werden. Auch die Ehrenbürgerschaft von Elisabeth Sittig, einer Malerin, die 2001 im Alter von 102 Jahren in Barth verstorben ist, und die Unterdenkmalstellung des Papenhofes gehen auf Anträge des Barther Heimatvereins zurück.

Im Jubiläumsjahr hat der Verein zusätzlich zwei Überraschungen für die Einheimischen und deren Gäste parat gehabt. Eine Heimat-CD mit verschieden Titeln von Barther Persönlichkeiten ist unter Leitung von Kurt Dressler erstellt worden. Und ein weiterer Band „Lande Barth – Barther Geschichten“ ist erstellt worden. Dieser wird am 24. November um 18.30 Uhr im Wappensaal des Hotels „Stadt Barth“ vorgestellt.

Aber es ist auch nicht alles glatt gelaufen im 30. „Lebensjahr“ des Vereins. Die Mitglieder selbst haben sich auch etwas Gutes tun wollen, sich um neue Vereinsräume bemüht – allerdings zum Leidwesen des Vereins „Willkommen in Barth“.

Vor 30 Jahren gegründet 137 Mitglieder hat der Barther Heimatverein aktuell. Darunter sind 18 Kinder und Jugendliche in der Tanzgruppe „Team fresh“. Ziel des Vereins ist die Förderung kultureller Veranstaltungen sowie der Heimatpflege und -kunde. Gegründet wurde er am 21. März 1991. Der Grund: Das traditionsreiche Kinderfest drohte 1991 zu sterben – ein Fest, das 1828 in Barth erstmals gefeiert wurde und mittlerweile das älteste und größte Fest seiner Art in Mecklenburg-Vorpommern ist. Vorsitzender ist seit 2007 Mario Galepp. Vertreten wird er von Holger Friedrich. Als Kassenwartin fungiert Kathrin Gläser. Schriftführer ist Robert Bentzien. Die Prüfung der Kassen übernehmen Jonas Wendlandt und Jürgen Ebert. In den Beirat sind Stephanie Mählmann, Ruth Reiter, Anne Peters, Carmen Dressler, Heyko Mews und Dr. Jürgen Hamel gewählt worden.

Streit um Vereinsräume

Es geht um den ehemaligen Stützpunkt des einstigen VEG Saatzucht in der Nelkenstraße, der bis vor einigen Jahren jeweils hälftig durch einen Drogerie-Markt sowie eine Spielothek genutzt worden ist. Seit 2015 schon hat der Willkommensverein in der ehemaligen Drogerie sein Möbellager in der städtischen Immobilie. Dort können sozial schwache Menschen gebrauchte, gut erhaltene Möbel zu einem moderaten Preis erwerben. Seit 2018 darf der Verein in Abstimmung mit der Stadt auch den Spielotheken-Teil des Flachbaus nutzen.

Nun hat auch der Heimatverein einen Nutzungsantrag für diese Fläche gestellt. Denn dieser hat sein Domizil in einem privat zur Verfügung gestellten Raum im Gewerbegebiet Nelkenstraße, wo es keinen Zugang zu Sanitäranlagen gibt. In der Stadtvertretung ist dem Antrag des Heimatvereins zugestimmt worden – zum Entsetzen des Willkommensvereins, der die Fläche gern weiter nutzen würde und deshalb die Stadtvertretung in die Nelkenstraße eingeladen hat. Ziel dieses Treffens: Die Stadtvertretung möge ihren Beschluss noch einmal überdenken.

Tatsächlich soll nun im nichtöffentlichen Teil der anstehenden Stadtvertretersitzung am 28. Oktober darüber beraten werden, ob der Beschluss ausgesetzt werden soll. Die Links-Fraktion hat einen entsprechenden Antrag gestellt.

„Wir wollen niemandem etwas wegnehmen.“

Enttäuscht hat dies Mario Galepp, der selbst Stadtvertreter ist, zur Kenntnis genommen. Er sieht „seinen“ Verein in der Stadt benachteiligt. „Seit Jahren bemühen wir uns um Vereinsräume, haben schon die Nutzung der Spielotheksräume beantragt, als die Räume leer wurden. Damals wurde der Antrag abgelehnt, weil ein anderer Verein dort rein wollte, aber nicht ist“, berichtet Galepp. Weitere Anträge seien gefolgt in den vergangenen Jahren – für Räume in der ehemalige Coppi-Schule und für die Freilichtbühne, um nur zwei weitere zu nennen.

„Wir wollen niemandem etwas wegnehmen. Aber langsam frage ich mich, wo in Barth die Prioritäten liegen“, sagt der Heimatverein-Vorsitzende schon fast ein wenig erbost. Für den Heimatverein suche er nach Räumlichkeiten, die beispielsweise für die Seniorennachmittag genutzt werden können oder andere Treffen und Veranstaltungen. „Und wir wollen die Räume nicht nur für uns, sondern auch für andere Vereine, die keine Vereinsräume haben, wie beispielsweise der Tonnenbund“, erzählt er.

„Ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass die Stadtvertretung bei ihrer Entscheidung bleibt“, sagt Galepp abschließend.

Von Anja Krüger