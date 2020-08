Heinrike Göckelmann macht helfen glücklich

Hermannshagen-Heide

Heinrike Göckelmann wurde am vergangenen Wochenende eine besondere Ehre zuteil. Seit zehn Jahren ist die 20-Jährige Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Saal, genauer gesagt der Feuerwehr in Hermannshof, ein Standort der Gemeindewehr. Für dieses kleine Jubiläum wurde Göckelmann ausgezeichnet. „Die Kameradschaft und das Ehrenamt machen für mich die Feuerwehr aus. Und es ist ein gutes Gefühl, wenn man anderen helfen kann“, so die 20-Jährige. Seit November betreut sie außerdem eine zehnköpfige Jugendgruppe bei der Feuerwehr. „Es freut mich, dass die Kinder viel lernen und dabei Spaß haben.“

Dankbar sei sie, dass sie eine sehr verständnisvolle Chefin hat, die ihr das Engagement bei den Brandschützern ermöglicht. Die gelernte Kranken- und Altenpflegerin arbeitet für die häusliche Krankenpflege Freund in Barth im ambulanten Pflegedienst. „Ältere Menschen zu unterstützen und der Umgang mit den Menschen, machen mich stolz. Ich kann mir keinen anderen Job vorstellen“, so Heinrike Göckelmann. Im Dezember beginnt sie hier außerdem eine berufsbegleitende Ausbildung zur examinierten Krankenpflegerin.

Von Robert Niemeyer