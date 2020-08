„Heiße Drähte“ begeistern in Barth

Barth

Mit ihrem mitreißenden Konzert begeisterten 13 Schüler und eine Schülerin der Erfurter Musikschule, unterstützt von ihrem Direktor Frank Beyerlein, am vergangenen Freitagabend das Publikum der Strandkorb-Arena am Barther Hafen. Den einheimischen Zuschauern dürfte bewusst gewesen sein, dass an diesem Wochenende eigentlich die traditionellen Barther Segel- und Hafentage stattgefunden hätten. Das Gitarrenkonzert wurde so zu einem kleinen Trostpflaster für den Verzicht in ungewöhnlicher Zeit.

Das Repertoire der „Heißen Drähte“, wie sich das Gitarren-Pop-Orchester seit seiner Gründung 1997 nennt, reichte von bearbeiteten Klassikern des Rock, wie „Smoke on the water“ und „Rockin’ all over the world“ bis hin zu Titeln von Chris Rear und Michael Jackson. Nach einer Zugabe stellte das zufriedene Publikum mit Spenden die nächste Einkehr der immer hungrigen Jugendlichen in einem Fastfood-Restaurant sicher.

Suche nach Auftrittsmöglichkeiten

Das Barther war das zehnte von zwölf Konzerten der diesjährigen Ostsee-Tournee der Gruppe. Aufgrund des großen Erfolgs streben die jungen Musiker im kommenden Jahr eine Wiederholung an und suchen jetzt schon nach Auftrittsmöglichkeiten zwischen Fischland-Darß-Zingst, Rügen und Usedom. Mehr unter www.erfurt.de/musikschule.

