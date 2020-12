Ribnitz-Damgarten

Das Spendenkonto der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ wächst weiter. Für den Heimattierhof an den Bodden-Kliniken in Ribnitz-Damgarten haben die Menschen inder Region bislang bereits 13336 Euro gespendet. Das Geld soll für den Aufbau eines neuen Spielplatzes auf dem Tierhof-Gelände verwendet werden. Der alte Spielplatz ist marode und darf mittlerweile aus Sicherheitsgründen nicht mehr genutzt werden.

Der Spielplatz des Heimattierhofs ist gesperrt. Die OZ sammelt spenden für ein neues Klettergerüst. Quelle: Robert Niemeyer

Gespendet haben: Grit Scheller, 20 Euro; Ute und Klaus-Peter Rösel, 50 Euro; Gabriele und Wilfried Starck, 20 Euro; Helga Kirstein, 10 Euro; Erna Kloecking, 15 Euro; Margot Bellin, 10 Euro; Juliane Augsten, 20 Euro; Helga Goldmann, 20 Euro; Petra und Wolfgang Lindemann, 10 Euro; Ingrid und Reinhard Ruschinzik, 20 Euro; Ursula Rohde, 25 Euro; Gerda Kleinschmidt, 50 Euro; Petra und Bertel Sahr, 40 Euro; Stefan Räbisch, 50 Euro; Gerd Hostmann, 50 Euro; Erdmute Stehr, 50 Euro; Sabine Ladwig, 30 Euro, Elske Plogsties, 20 Euro; Elke Seidel, 50 Euro; Doris und Klaus Dieckow, 20 Euro; Regine Kerber, 20 Euro; Norma und Roland Schmidt, 10 Euro; Ute Müller, 10 Euro, Henny und Ulrich Heydel, 25 Euro; Christina und Hans-Joachim Westendorf, 50 Euro; Gabriele Muthwill, 20 Euro; Gudrun Hausenblas, 20 Euro; Gudrun Blaudow, 30 Euro, Tjerk und Christine Blume, 50 Euro; Anne-Brigitte Koßmann, 10 Euro; Susanne Siebert, 10 Euro; Christa Klement, 10 Euro; Sigrid Kopka, 20 Euro; Helga Rewoldt, 10 Euro; Manuela Focke, 20 Euro; Hans-Joachim Schönke, 20 Euro; Kathrin Huxhold, 20 Euro; Andrea und Ulrich Gesche, 150 Euro; Familie Ursula und Heinz Tischer, 20 Euro; Marga und Fritz Quade, 20 Euro; Doris Engelmann, 20 Euro; Petra und Edmund Bollmann, 20 Euro; Christiane und Hinrich Grasteit, 10 Euro; Gundula Krybus, 10 Euro; Isolde Zilse, 20 Euro; Anne-Marie und Günter Finke, 20 Euro; Bärbel Fürstenberg, 20 Euro; Dr. Dorit Sorge, 50 Euro; Ingrid Götz, 10 Euro; Dr. Jutta Schlemmer und Peter Schlemmer, 100 Euro; Dr. Brigitte Brietze, 100 Euro; Gertraude Kuba, 6 Euro; Monika und Günter Neumann, 10 Euro; Gisela Schlüter, 20 Euro; Marika und Karl-Heinz Bärwald, 20 Euro.

Allen Spendern herzlichen Dank!

So können Sie spenden

Per Überweisung:

Empfänger: Heimattierhof ­Ribnitz-Damgarten e.V.

IBAN: DE81 1505 0500 0112 2487 64

BIC: NOLADE21GRW Verwendungszweck: Spende: ­OZ-Weihnachtsaktion 2020

Die Namen der Spender werden regelmäßig in der OSTSEE-ZEITUNG veröffentlicht.

Sie können auch vor Ort spenden. Die Weihnachtsaktion wird unter anderem unterstützt von der Schauer & Lindner Pflanzenschule in Wiepkenhagen. Hier steht eine OZ-Spendenbox. Eine weitere Box steht am Empfang der Bodden-Kliniken in Ribnitz.

Von Robert Niemeyer