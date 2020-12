„Helfen bringt Freude“ in Ribnitz: Mehr als 12.000 Euro auf dem Spendenkonto

Ribnitz-Damgarten

Das Spendenkonto der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ wächst immer weiter. Dank zahlreicher Spenden sind mittlerweile 12321 Euro auf dem Spendenkonto für den Ribnitzer Heimattierhof eingegangen.

Gespendet haben: Frank Stolzenberger, 200 Euro; Bernd Jantzen, 30 Euro; Erika Kollwitz, 20 Euro; Helga und Norbert Pusback, 10 Euro; Susanne und Peter Heitmann, 20 Euro; Brigitte und Hans-Jürgen Jendreizik, 50 Euro; Carsten Pietsch, 100 Euro; Ute und Bodo Haese, 10 Euro; Heidi und Siegfried Kasparait, 10 Euro; Monika und Edwin Schinkowsky, 20 Euro; Helga Hoffmann, 20 Euro; Christel Günther, 20 Euro; Heike Widuckel, 100 Euro; Kathrin Mandel, 20 Euro.

Giselheid und Claus-Henning Hintzpeter, 50 Euro; Anett und Axel Krauel, 30 Euro; Marianne Krüger, 10 Euro; Marta Methling, 20 Euro; Werner Schork, 50 Euro; Christa und Manfred Lattner, 20 Euro; Marianne und Hermann Ziemann, 20 Euro; Elvira und Jürgen Barkusky, 30 Euro; Hannelore und Jürgen Krasselt, 20 Euro; Rita Porth, 10 Euro.

Erika und Edmund Klukas, 20 Euro; Bettina Böttche, 10 Euro; Bärbel Lingnau, 30 Euro; Magdalene Laue, 25 Euro; Erika und Siegfried Kitze, 25 Euro; Roswitha und Horst Herrmann, 25 Euro; Christel Krampe, 25 Euro; Heide Lore Borawski, 20 Euro; Karin und Dieter Neutschel, 30 Euro; Barbara Schneider, 20 Euro; Frieda und Hugo Jagusch, 20 Euro; Petra und Holger Koppe, 20 Euro; Gunhild Wieting, 100 Euro; Karola Seehagen und Wilfried Peters, 20 Euro; Helga Glesmer, 20 Euro; Simone und Erhard Mechler, 10 Euro; Klaus-Dieter Kowallik, 25 Euro; Adelheid und Michael Augsten, 30 Euro; Rosemarie Bretschneider, 30 Euro.

Der Spielplatz des Heimattierhofs ist gesperrt. Die OZ sammelt spenden für ein neues Klettergerüst. Quelle: Robert Niemeyer

Inge und Karl Boldt, 25 Euro, Simone und Uwe Machinowski, 15 Euro; Rita und Manfred Möller, 50 Euro; Margarete Loroff, 20 Euro; Heide und Günther Topf, 25 Euro; Jörg Brink, 20 Euro; Heidemarie Hoppe, 50 Euro; Brunhilde Kröger, 20 Euro; Doris und Klaus Weiss, 30 Euro; Hanni Specht, 10 Euro; Gudrun Rüger, 30 Euro; Michael Huth und Helma Mehltretter Huth ( Apotheke am Bodden, Ribnitz), 150 Euro; Karsten Schmidt, 100 Euro; Yvonne und Robert Arnold, 20 Euro; Sabine und Günter Falk, 20 Euro; Susan und Marco Glaß, 50 Euro; Lisa Papke, 10 Euro; Lucie und Fritz Reuter, 50 Euro; Ulrich Zakrzewski, 25 Euro; Jutta und Horst-Dieter Schröder, 150 Euro; Regina und Hans-Jürgen Hintz, 30 Euro; Klaus-Joachim Schmidt, 30 Euro; Frauke Soltysiak, 50 Euro; Maria Kliem, 40 Euro.

So können Sie spenden:

Empfänger: Heimattierhof Ribnitz-Damgarten e. V.

IBAN: DE81 1505 0500 0112 2487 64

BIC: NOLADE21GRW

Verwendungszweck: Spende: OZ-Weihnachtsaktion 2020

Die Namen der Spender werden regelmäßig in der OSTSEE-ZEITUNG veröffentlicht.

Sie können auch vor Ort spenden. Die Weihnachtsaktion wird unter anderem unterstützt von der Schauer & Lindner Pflanzenschule in Wiepkenhagen. Hier steht eine OZ-Spendenbox. Eine weitere Box steht am Empfang der Boddenkliniken in Ribnitz.

Von Robert Niemeyer