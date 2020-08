Helfer aus Ribnitz-Damgarten in Beirut: „Die Menschen sind geschockt“

Beirut/Ribnitz-Damgarten

Es war zwar nur eine kurze Fahrt, die Bilder jedoch haben Eindruck hinterlassen. „Die Zerstörung ist enorm“, sagt Jan Moldenhauer. Eingestürzte Gebäude, überall Trümmer, Menschen, die versuchen zu helfen. „Die Menschen hier sind geschockt“, sagt der 44-Jährige.

Infolge einer verheerenden Explosion im Hafen von Beirut am Dienstag verloren mehr als 140 Menschen ihr Leben, mehrere Tausend Menschen wurden verletzt, rund 250 000 Menschen haben nun kein Zuhause mehr.

Anzeige

Am frühen Donnerstagmorgen war Moldenhauer mit 51 weiteren Helfern des Technischen Hilfswerks ( THW) in der libanesischen Hauptstadt Beirut gelandet. Mit einem Bus der Armee wurden er und seine Mitstreiter in eine deutsch-libanesische Schule gebracht. Die Route führte durch das von der Explosion betroffene Gebiet.

Weitere OZ+ Artikel

Der Ribnitz-Damgartener arbeitet eigentlich im Bauamt der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgartens. Seit 15 Jahren ist er Mitglied des THW und war bereits mehrfach im Ausland im Einsatz, beispielsweise 2010 nach dem verheerenden Erdbeben auf Haiti.

Mit Sondersignal über die Autobahn

Mittwochfrüh kam der Anruf. Das THW schickt Hilfskräfte nach Beirut. Das sogenannte Team der Schnell-Einsatz-Einheit Bergung Ausland (SEEBA) wurde zusammengetrommelt, 50 Helfer aus ganz Deutschland. Einer von ihnen ist Jan Moldenhauer. Der Auftrag: Verschüttete suchen und retten. Im Einsatz sind dafür auch vier Suchhunde des THW.

Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) von der Schnell-Einsatz-Einheit Bergung Ausland (SEEBA) verschaffen sich ein Bild der Lage. Nach der verheerenden Explosion im Hafen der libanesischen Hauptstadt wird weiter nach Opfern gesucht. Quelle: THW/dpa

Am Mittwoch musste alles ganz schnell gehen. Mit Sondersignal brausten Moldenhauer und zwei Kollegen über die Autobahn von Rostock bis nach Frankfurt. Um 22 Uhr sollte der Flug starten. Da es Probleme mit dem Verladen der Ausrüstung gegeben habe, verzögerte sich der Start. Um ein Uhr nachts hob die Maschine ab.

Lesen Sie auch: Hilfe für Beirut aus MV: Welche Rolle Soldaten und Helfer haben

Darin nicht nur Helfer des THW, sondern auch Einsatzkräfte anderer Hilfsorganisationen. „Vier Stunden Flug mit Maske. Da war an Schlaf nicht zu denken“, so Moldenhauer. Um 6 Uhr Ortszeit landete das Flugzeug in der libanesischen Hauptstadt.

„Die Leute versuchen, normal weiterzuleben“

Die libanesische Armee koordiniert die Hilfs- und Aufräumarbeiten vor Ort, also auch die zahlreichen internationalen Hilfsorganisationen aus den verschiedenen Ländern. „Nach dem ersten Tag waren wir alle sehr erschöpft“, berichtet Jan Moldenhauer. Bei 33 Grad Celsius im Schatten musste schnellstens die Unterkunft für die THW-Helfer aufgebaut werden. Feldbetten, Wasserversorgung, Duschen, Verpflegung. „Die Schule liegt etwas außerhalb des Kerngebiets der Explosion und wird derzeit nicht genutzt“, so Moldenhauer.

Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) suchen nach der verheerenden Explosion im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut auch mit Suchhunden nach Opfern. Quelle: Georgia Pfleiderer/THW/dpa

Seinen Beobachtungen zufolge, versuchen die Menschen in den weniger zerstörten Gebieten der Stadt den Alltag so normal wie möglich zu gestalten. Die Grundversorgung sei hier gesichert. „Es gibt Wasser und Strom. Die Leute versuchen, normal weiterzuleben“, sagt Moldenhauer. Zwischenzeitlich gebe es immer mal wieder Stromausfälle. „Das passiert hier aber öfter“, sagt der 44-Jährige, der 2007 schon einmal im Libanon im Einsatz war.

Zahlreiche Gebäude sind nach der verheerenden Explosion im Hafen der libanesischen Hauptstadt zerstört oder schwer beschädigt. Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) von der Schnell-Einsatz-Einheit Bergung Ausland (SEEBA) helfen vor Ort. Quelle: Georgia Pfleiderer/THW/dpa

Für zehn Tage ist der Auslandseinsatz des THW vorerst angesetzt. Je nach Lage vor Ort werde er verlängert oder auch verkürzt. Moldenhauer kümmert sich dabei vor allem um die Versorgung der eigenen Leute in der Unterkunft. Der 44-Jährige ist Experte für Trinkwasseraufbereitung.

Lesen Sie auch: Explosion in Beirut: Bei Rostock lagert Ammoniumnitrat

Die Betroffenheit in der Bevölkerung sei groß. Ebenso die Fragezeichen, wenn die THW-Helfer mit ihren Uniformen und Deutschland-Flaggen erblickt werden. „Aber wenn man den Menschen erklärt, warum wir hier sind, sind sie sehr dankbar. Wir wurden sehr herzlich aufgenommen“, sagt Jan Moldenhauer.

Corona-Krise erschwert den Einsatz

Erschwert wird der Einsatz durch die Corona-Pandemie. Eine Schutzmaske zu tragen, sei im Libanon obligatorisch. An verschiedenen Stellen gebe es Schleusen, an denen die Körpertemperatur gemessen werde. Bei der Einreise wurden Corona-Tests gemacht. „Die Sicherheitsvorkehrungen sind größer als in Deutschland“, sagt Moldenhauer. Mehr als 5600 Infizierte sind seit Beginn der Pandemie im Libanon registriert worden.

Jan Moldenhauer (l.) arbeitet im Ribnitz-Damgartener Bauamt, hier bei einem Vor-Ort-Termin mit Bauamtsleiter Heiko Körner. Quelle: Edwin Sternkiker

Moldenhauer ist froh und dankbar, dass er auf die Unterstützung der Menschen in Ribnitz-Damgarten bauen kann. Seine Chefs im Rathaus, Bürgermeister Thomas Huth und Bauamtsleiter Heiko Körner sowie auch die Mitarbeiter, die ihn vertreten, würden vollstes Verständnis für den Einsatz haben. Auch seine Familie stehe hinter ihm. „Die Jungs sagen manchmal, dass sie mich vermissen. Aber Angst haben wir nicht“, so Moldenhauer. Der 44-Jährige ist verheiratet und hat zwei Söhne im Alter von sieben und zehn Jahren.

Von Robert Niemeyer