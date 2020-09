Heuballen in Pütnitz abgebrannt

Pütnitz

160 Heuballen sind am Mittwoch in einem Hangar auf dem ehemaligen Militärflugülatz Pütnitz abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Freiwillige Feuerwehr Ribnitz-Damgarten am Mittag alarmiert und löschte die Flammen.

Menschen wurden nicht verletzt

Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4800 Euro. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensuche und -sicherung am Brandort und ermittelt nun in alle Richtungen. Ob und inwiefern eine Straftat vorliegt, wird gegenwärtig noch geprüft.

Von OZ