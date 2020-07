Hier büffelten die Barther Jungs

Barth

1907 wurde in Barth die Knabenvolksschule am Bleicherwall 1 eröffnet. Das Gebäude hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Erst Knabenschule, dann gemischte Schule und nach 1945 wurden in dem Gebäude Flüchtlinge untergebracht.

Heute steht das Gebäude leer. Die Wobau plant hier ein „Haus der Möglichkeiten“. Quelle: Detlef Lübcke

Die Schule hatte einige Vorteile gegenüber anderen Schulen in Barth. Sie lag im Zentrum, war durch die Lage am Bleicherwall dennoch sehr verkehrsberuhigt, hatte eine eigene Turnhalle, eine Kleinsportanlage, einen Schulgarten und einen Speisesaal.

Nach 1945 bekam die Knabenvolksschule den Namen Friedrich Adolf Diesterweg. Nach dem Ende der Nutzung als Schule hielt die Produktionsschule Einzug. Nach deren Verlegung nach Stralsund auf den Dänholm stand sie wieder leer. Verschiedene Vereine nutzten die Räumlichkeiten bis zum Verkauf der Schule an die Wohnungsbaugesellschaft Barth (Wobau). Das Gebäude möchte die Wobau in begrenztem Umfang für eigene Zwecke nutzen, es ansonsten aber Vereinen, Arbeitskreisen, Gruppen und Einwohnern zur Verfügung stellen. Doch zuvor steht ein umfangreicher Umbau bevor.

Von Mario Galepp