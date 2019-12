Hier darf Silvester nicht geböllert werden

Fischland-Darß-Zingst

In jedem Jahr steigt zum Jahreswechsel die Angst vor dem Feuer. Vor allem die Besitzer von rohrgedeckten Häusern von Dierhagen bis Zingst bangen, dass Böller und Raketen ihre Unterkünfte in Brand setzen. Auf Verordnungen und Erlasse, wie der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz, wonach das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände der Klasse II im Umkreis von 200 Metern von solch gedeckten Häusern und Fachwerkhäusern verboten ist. Darunter fallen Kleinfeuerwerke wie Raketen, Feuertöpfe, Knallkörper oder Schwärmer. Dieses Verbot gilt für den 31. Dezember sowie den 1. Januar.

Seitens des Amtes Darß/Fischland wurden die entsprechenden Bekanntmachungen ausgehängt. Informiert wurden zudem die Bürgermeister, Feuerwehren und Kurverwaltungen der amtsangehörigen Kommunen, wie die amtierende Leitende Verwaltungsbeamtin Birgit Drews auf Nachfrage mitteilt. „Die Kurverwaltungen sollen diese Information beziehungsweise Bekanntmachungen an Hotels, Pensionen und Vermieter weiterleiten und auslegen, damit ein möglichst weites Spektrum von diesen Regelungen Kenntnis erhält.

Um den Jahreswechsel mit Böllerei nicht gänzlich zu verbieten, sind in den amtsangehörigen Kommunen erlaubte Plätze für das Zünden des Silvesterfeuerwerks benannt worden. In Dierhagen sind das der Ostseestrand sowie der Hafen im Ortsteil Dändorf. In Wustrow darf am Strand zwischen der Seebrücke und der Fischereistation geböllert werden.

In Ahrenshoop ist Silvesterknallerei komplett verboten. Bürgermeister Benjamin Heinke ( CDU) sagte während der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter, dass bei ablandigem Wind am Strand Raketen und Böller gezündet werden könnten. In Born können zum Jahreswechsel auf der Ablage am Hafen Feuerwerkskörper gezündet werden. Auch in Wieck ist das Abbrennen eines privaten Feuerwerks in der gesamten Ortslage untersagt. In Prerow ist das am Außenstrand zulässig.

Verstöße gegen die Anordnung können laut Birgit Drews als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße in einer Höhe von bis zu 5000 Euro geahndet werden. Problem: Es ist keine Kontrolle, weder durch Ordnungskräfte des Amtes oder der Polizei möglich, um Einhalt zu gebieten, so Birgit Drews.

In der Vergangenheit hatten sich immer wieder Besitzer von rohrgedeckten Häusern an Menschen gewandt, die trotz des Verbots Raketen aufsteigen ließen oder Böller zündeten. Wie in Gemeindevertretungen gesagt wurde, mussten sich die oftmals beschimpfen lassen. Gleichzeitig wurde immer wieder beklagt, dass ein Verbot von Silvesterfeuerwerk nicht durchgesetzt werde.

Als Alternative bieten Kommunen im Amtsbereich offizielle Feuerwerke an. So starten beispielsweise die Freiwillige Feuerwehr Born zusammen mit der Kurverwaltung des Boddendorfs um 0.30 Uhr ein Feuerwerk am Hafen. So haben Feiernde die Möglichkeit, zum Jahreswechsel anzustoßen und anschließend ein Feuerwerk zu erleben. Ähnlich wird das in Prerow gehandhabt.

Von Timo Richter