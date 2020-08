Hier gaben sich unzählige Touristen in Barth die Klinke in die Hand

Barth

Das Hotel „Zur Sonne“ in der Langen Straße wird 1883 erstmalig in der Chronik der Stadt erwähnt, zu diesem Zeitpunkt gab es das Hotel aber sicher schon viele Jahre. Damit dürfte es die älteste Gastwirtschaft der Stadt sein. In der „Sonne“ tagte der größere „akademische Stammtisch“, an dem sich Barther Honoratioren regelmäßig trafen.

Das Gebäude in der Langen Straße 60 steht heute leer. Quelle: Mario Galepp

Nach 1945 machte das Hotel turbulente Zeiten durch. So wurden im Saal im ersten Stockwerk Kabinen abgetrennt. Wer wollte, konnte hier schlafen – sei es allein oder in Gesellschaft. Diese wilden Zeiten waren aber schnell vorbei. Es folgte eine erste Umbenennung in Hotel „Fortschritt“. Als das Hotel „Stadt Barth“ auf gegenüberliegenden Straßenseite abgerissen wurde, wurde aus dem Hotel „Fortschritt“ das Hotel „Stadt Barth“.

Nun schlummert das Hotel in einen Dornröschenschlaf und wartet darauf, wieder zum Leben erweckt zu werden. Unzählige Veranstaltungen wurden hier in den Jahrhunderten gefeiert, viele junge Menschen erlernten hier einen Beruf als Gastronom und viele Touristen gaben sich hier die Klinke in die Hand und vielleicht ist hier auch so manches Stück Stadtgeschichte am Stammtisch geschrieben und unterschrieben worden.

