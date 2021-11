Ribnitz-Damgarten

Vielleicht ist es die frische Luft, an der sich Eva Kavelmacher so viel befindet, dass ihr Mathematik zufliegt. Die Achtjährige aus Lüdershagen kommt selbst ohne große Übung selbst mit kniffligen Aufgaben zurecht. Es sind aber nicht nur Zahlen, die das Mädchen interessieren. Der abendliche Blick in ein Buch, auch zusammen mit Geschwistern und Eltern, steht regelmäßig auf der Tagesordnung der Familie.

Ihre Freizeit verbringt Eva Kavelmacher gerne sportlich. So hat sie beim Turnen, ihre Lieblingsdisziplin ist das Bodenturnen, bereits erste Wettkampferfahrungen gesammelt. Ansonsten düst das Mädchen mit ihren Inline-Skates rund ums heimische Haus.

Einstieg in die Musik

Dass sich die Grundschülerin oft und gerne draußen aufhält, hat natürlich einen besonderen Grund: Im Garten zu Hause steht ein Pool. Da trifft sie sich gerne mit ihren Freundinnen.

Pläne hat Eva Kavelmacher auch schon geschmiedet, so sieht sie eine Karriere als Sängerin nicht als abwegig an. Im kommenden Jahr will sie zusammen mit ihrer Mutter in den Gitarrenunterricht einsteigen.

Von Timo Richter