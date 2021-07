Hier lohnt sich ein Ausflug in der Fischland-Darß-Zingst-Region

Ribnitz-Damgarten

Der Juli läuft, der Sommer ist da, zeigt sich jedoch wechselhaft. Deshalb ist es sicherlich sinnvoll, die eine oder andere Alternative zum Strandausflug zu kennen. Hier sind unsere Ausflugstipps für das Wochenende.

Salzstadtfestival in Bad Sülze

Am Donnerstag begann das Salzstadtfestival in Bad Sülze. Bis Sonnabend, 10. Juli, wird an der Kirche ein buntes Programm geboten. Am Freitag öffnet das Gelände um 18 Uhr. Eine Luftakrobatik-Show ist geplant, außerdem Konzerte mit The Wake Woods und Die Zöllner. Der große bekannte Familiennachmittag startet am Sonnabend um 14 Uhr mit Kinderschminken, Mitmachzirkus, Live-Musik und vielem mehr. Die Rocknacht RockSalina beginnt um 18 Uhr. Mit dabei sind unter anderem Animal’s Secret, Off Limits, Miu und Five Men & Friends.

Töpfermarkt in Prerow

Der Töpfermarkt in Prerow Quelle: Kur- und Tourismusbetrieb Prerow

Zum 30. Mal wird Prerow am Sonnabend und Sonntag, 10. und 11. Juli, Treffpunkt für Keramik-Liebhaber und Keramikkünstler aus ganz Deutschland. Der Prerower Töpfermarkt im Garten des Darßmuseums zeichnet sich durch seine hohe Qualität aus. Die vielfältige Angebotspalette reicht von hauchzartem Porzellan über fantasievolle Fayence-Figuren, Porzellan-Schmuck, Rakubrand-Gefäßen bis zu salzglasierter Gebrauchsware. Musikalisch zaubert das Duo „Malou“ eine wunderbare Stimmung im Garten. Die Jenaer Sängerin Andrea Zöllner und der Gitarrist Scotti (Holger Gottwald) zelebrieren eine Mischung aus Folk, Blues, Jazz & Chansons.

Open-Air-Konzert in Ahrenshoop

„Holz & Gold“, Klänge für Flöte solo heißt es am Freitag, 9. Juli, um 19.30 Uhr in der Alten Weberei Ahrenshoop. Betty Nieswandt (Querflöte und Traversflöte) spielt bei diesem Open-Air-Konzert Werke unter anderem von Bach, Takemitsu, Debussy und Cage. Karten gibt es für 20 Euro an der Abendkasse ab 19 Uhr, telefonisch unter 038220-496 bzw. 0176-96404339 oder per Mail an kultur@alte-weberei-ahrenshoop.de.

Sommermusik in Kenz

Zu einer Sommermusik laden die Kirchen am Bodden am Sonnabend, 10. Juli, um 19 Uhr in die ehemalige Wallfahrtskirche St. Marien in Kenz ein. Es musizieren Kinder und Jugendliche der 54. Zingster Jugendsingwoche. Ein Eintritt wird nicht erhoben. Am Ausgang wird um eine Spende für die musikalische Arbeit mit Kindern gebeten. Die geltenden Corona-Regeln sind zu beachten.

Theatergarten in Barth

Die Vorpommersche Landesbühne startet am 10. Juli ihren Theatersommer auf der Barther Boddenbühne. Gezeigt wird das Stück „Ich will Spaß ... Oder wo bitte ist die Fernbedienung?“ Raider heißt jetzt Twix, aus Tag und Nacht ist Night and Day geworden und überhaupt ist alles anders in diesem sonderbaren Jahrzehnt, den 80ern. Die Familie Wöhlermann stellt sich den Herausforderungen. Beginn der Komödie mit Musik der 1980er Jahre ist um 19.30 Uhr im Theatergarten der Boddenbühne.

Taka Tuka Land in Barth

In Barth gastiert seit wenigen Tagen das Taka Tuka Land, ein Hüpfburgen- und Kletterparadies für die ganze Familie. Bis zum 30. August ist das Gelände täglich ab 11 Uhr geöffnet. Zu finden ist das Taka Tuka Land im Gewerbegebiet Am Mastweg.

Von Robert Niemeyer