Hier will Prerow in die touristische Infrastruktur investieren

Etwa 100 Jahre alt war der Tresor, der sich seit Jahren ungeöffnet auf dem Dachboden des Prerower Kurbetriebes versteckt hatte. Einem professionellen „Panzerknacker“ gelang es beim zweiten Versuch, den Safe zu öffnen. Gemeindeunterlagen, alte Sparbücher, Geldkassetten mit D-Mark-Wechselgeld, Tresorschlüssel, Fundsachen, Taschenuhren und Schmuck, Nachlässe aus dem Seniorenheim, fanden sich in der Schatzkiste auf dem Speicher.

„Kuriositäten, aber keine Werte, die die Gemeindefinanzen retten können“, konstatierte Prerows Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) während der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung, die sich vor allem mit der Zukunft des Tourismusbetriebes beschäftigte. Auch zu dessen Etat konnte der Inhalt der Schatullen kaum etwas beitragen.

Langfristige Planung

Noch-Kurdirektor Lothar Jaeschke kam mit seiner Abberufung durch die Gemeindevertretung zum 31. Dezember 2020 dem Ruhestand einen Schritt näher, Friedrich J. Schweitzer mit seiner Berufung zum 1. Januar 2021 der Verantwortung für das Ostseebad. „Ich will alles dafür tun, dass so ein Beschluss erst in zehn Jahren wieder nötig wird“, versprach der nicht so ganz Neue.

Schweitzer hatte sich seit Anfang Juli in die Betriebsleitung einarbeiten können und seitdem sei der Spaß an der Aufgabe „die Außendarstellung Prerows zu fördern“ eher noch gewachsen. Als „ausgewogen, vernünftig und realistisch“ charakterisierte er den Wirtschaftsplan 2021 des Kur- und Tourismusbetriebes des Ostseebades.

Gemeinschaftswerk

Noch gezeichnet von Jaeschke handelt es sich bereits um ein Gemeinschaftswerk mit seinem designierten Nachfolger. Dabei habe man auch die Kosten der gewünschten Baumaßnahmen auf den Prüfstand gestellt, so Schweitzer. Mit 1,68 Millionen Euro ist das Projekt Museum das umfangreichste.

Neben einem Neubau, der die Ausstellung des immateriellen Kulturerbes aufnehmen soll, wird das alte Gebäude modernisiert, „ohne seinen Charme zu verlieren“, verspricht Schweitzer. Unter anderem bekommt es ein neues Dach und einen Aufzug.

Hohe Investitionen im Plan

Drei Toiletten, eine an der Seemannskirche, zwei an den Strandübergängen Richtung Zingst, inklusive der anzulegenden Versorgungsleitungen schlagen mit 560 000 Euro zu Buche. Etwas günstiger soll die Neugestaltung des Seebrückenvorplatzes im Zusammenhang mit dem Inselhafen (Baubeginn voraussichtlich im Herbst 2021) werden.

Man wird ihn wiedererkennen, das wesentlich neue Element soll ein Hauptrettungsturm werden. Insgesamt sind dafür 500 000 Euro eingeplant. Das strandnahe Wegenetz zum Brückenvorplatz soll nördlich des Prerowstromes für 410 000 Euro ertüchtigt, aber nicht asphaltiert werden.

Nach oben angepasst wurden die Planungskosten für die Darßhalle an der Schule, in der Sport und Veranstaltungen stattfinden sollen. Die bisherigen Zahlen stammten aus dem Jahr 2018, mit dem Baubeginn sei aber erst 2022 zu rechnen, erläuterte Schweitzer eine der überprüften Positionen, die auf 400 000 Euro nach oben korrigiert wurde.

Parkplatz wird geglättet

300 000 Euro Planungskosten sind für Sanierung und Umbau von Vogels Warte angesetzt und die Ausbesserung und Sanierung der fünf DLRG-Rettungstürme wird 250 000 Euro kosten. Für die letzten Investitionen im und um Neu- und Altbau des Kurbetriebes sind noch 235 000 Euro offen. Der Parkplatz am Bernsteinweg weist Unebenheiten auf, für 120 000 Euro soll er 2021 eine neue Oberfläche bekommen. Da er zum Nationalpark gehört, sei Asphaltierung ausgeschlossen, erklärte Schweitzer.

Kompliziert gestalten sich Maßnahmen um den Wasserwanderrastplatz, der einerseits zum nicht beplanbaren Nationalpark gehört und andererseits zum B-Plan bewährten Außenbereich Prerows. 155 000 Euro stehen für Planung und Umsetzung noch nicht näher bestimmter Maßnahmen bereit, darüber werde mit dem Nationalparkamt gesprochen.

Hoher Gewinn scheint sicher

Verschoben auf 2022 wurde das Projekt Aussichtsturm Hohe Düne. Trotz leichter Erhöhung im Stellenplan rechnet der Kurbetrieb mit 98 000 Euro Gewinn, seine Liquidität und Leistungsfähigkeit scheinen dauerhaft gesichert. Die Gemeindevertreter stimmten dem Plan bei einer Enthaltung zu. Zum guten Ergebnis habe die Ende 2019 beschlossene Erhöhung der Kurabgabe beigetragen, erläuterte Lothar Jaeschke.

Zudem habt es laut Jaescheke wahre „Reiseschübe“ gegeben, so seien im Oktober fast doppelt so viele Gäste wie sonst gekommen. Das unterstrich ein Prerower Gastgeber. Zwei seiner Stammgäste, die wegen der Ruhe immer im Oktober kamen, hätten ihren Urlaub abgebrochen, weil ihnen Prerow zu voll war. Bürgermeister Roloff bestätigte, dass die Saison insgesamt gut verlaufen sei, insgesamt habe man fast so viele Gäste begrüßen können wie 2019 und deren durchschnittliche Verweildauer war mit acht Tagen erfreulich lang.

