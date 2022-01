Hier will ein Prerower eine fremde Kultur kennenlernen

Zingst

Fremde Städte kennenlernen, durch den Dschungel wandern, aber auch Schnorcheln und Tauchen – das sind die Lieblingsbeschäftigungen von Marco Schuba, wenn er sich gerade im Urlaub befindet. Nur am Strand zu liegen ist nicht so sein Ding. „Ich reise ziemlich gerne“, sagt der Mitarbeiter am Empfang eines Zingster Hotels. Am liebsten verreist er zusammen mit seiner Schwester und seinen Eltern, wie der 22-Jährige aus Prerow sagt.

Ägypten hat er schon gesehen, auch war Marco Schuba auch schon in Thailand. Ein Traumziel sind die Malediven. Dort möchte er noch einmal hin, „solange man die Inseln noch besuchen kann“. Aber das sei wohl nicht mehr allzu lange möglich. Absolutes Traumziel ist aber Tokio. Marco Schuba möchte die ganz andere Kultur dieser Weltmetropole in sich aufsaugen. New York, das bei vielen auf der Reise-Wunschliste ganz oben rangiert, interessiere ihn nicht so sehr.

Spaziergänge durch den Wald

Auch in seiner Freizeit ist Marco Schuba gerne unterwegs. Er spaziert gerne durch den Darß-Wald. Außerdem hält er sich mit Volleyball und Tischtennis fit.

Von Timo Richter