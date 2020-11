Hier wohnten früher ein Schneider- und ein Malermeister

Barth

Im kleineren Haus mit der Nummer 36 in der Badstüberstraße wohnte der Schneidermeister Theodor Meyer mit seiner Familie. Der Malermeister Paul Jantzen bewohnte mit drei weiteren Parteien das Haus Badstüberstraße 38. Paul Jantzen war ein Sohn des Buchbinders Friedrich Jantzen in der Langen Straße.

So sehen die Häuser in der Badstüberstraße heute aus. Quelle: Mario Galepp

Die Rückfront beider Grundstücke grenzte aneinander. Bei Haus Nummer 38 war auch die Auffahrt zum „Hotel Gebrüder Peters“. Im Haus Nummer 38 war früher der Gasthof „Zum schwarzen Bär“ von Max Clair. Max Clair war ursprünglich Friseur und hatte sein Geschäft im Vorgängerbau des damaligen Hauses „Eis-Eckert“ in der Baustraße 76.

2001 ist das Haus mit der Nummer 38 in seinem heutigen Zustand fertiggestellt worden und beherbergt vier Wohnungen. Der Eigentümer und Bauherr Erich Kaufhold (ehemaliger Apotheker und heutiger Stadtpräsident der Stadt Barth) sanierte auch andere Gebäude in Barth oder baute sie neu, so die Klosterstraße 1 (Galerie Café), Klosterstraße 3, Fischerstraße 11, Badstüberstraße 34 und die die Mauerstraße 12.

Von Mario Galepp