Hier wurden früher 2000 Tonnen Korn gelagert

Das Gebäude steht in unmittelbarer Nähe der Dampfmühle, nur wenige Meter vom Kai entfernt und hat mittels einer Drehscheibe einen Bahnanschluss. Im Februar 1897 wurde in Barth eine „Silogenossenschaft mit beschränkter Haftung“ gegründet, der die Stadt das benötigte Grundstück überließ. Noch im gleichen Jahr wurde mit dem Bau begonnen. 1898 waren die Arbeiten abgeschlossen.

In dem ehemaligen Kornsilo sind heute Eigentumswohnungen. Quelle: Mario Galepp

Während der Bauzeit gab es einige Schwierigkeiten. Als sich die Nordwestecke senkte und Risse im Mauerwerk entstanden, wurde eine vier Fuß starke Grundmauer im Zement gezogen, um dem Gelände Halt zu geben. Zum Silo wurde im Hafen auch eine Fahrrinne geschaffen.

Das Silogebäude ist fünf Stockwerke hoch und hat zwei Hauptabteilungen. Die nördliche Seite hatte fünf Böden zum Aufschütten von Getreide und die südliche 21 Silokammern. Es konnten 2000 Tonnen Getreide gelagert werden. Am 15. August 1898 wurde das erste Getreide darin gelagert. Als Verwalter wurde der Kaufmann Moye angestellt.

Im Februar 1899 wurde erstmals mittels Ausflussohr die Beladung eines Dampfers vorgenommen. Das Unternehmen geriet schnell in Zahlungsschwierigkeiten und im September und Oktober 1899 wurde die Auflösung der Silogenossenschaft beschlossen, jedoch im Silo weiterhin Korn angenommen. Besitzer des Gebäudes war nun der Staat, der es an die Barther landwirtschaftliche Bank verpachtete. Das historische Foto stammt aus dem Jahr um 1930. Heute befinden sich, nach umfangreichen Umbaumaßnahmen, Eigentumswohnungen in dem Silogebäude.

