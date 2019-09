Hilfstransport in die Tschernobyl-Region gestartet

Marlow

Am Sonnabend ist in Marlow ein weiterer Hilfstransport für die Tschernobyl-Region gestartet, der zweite in diesem Jahr. Etwa 25 freiwillige Helfer verluden auf dem Gelände der Marlower Möbel GmbH Rollstühle, Textilien, Spielsachen und vieles mehr auf den Lkw. „Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung aus der Bevölkerung und von den Marlower Firmen“, sagte Sabine Druckrey, Vorsitzende des Tschernobylvereins.

Der Lkw hat sich auf den Weg nach Mozyr gemacht, eine Stadt im Süden Weißrusslands mit mehr etwa 111000 Einwohnern. Mozyr liegt in der Nähe des Sperrgebietes, das infolge der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl eingerichtet wurde.

Etwa 13 Tonnen Hilfsgüter werden aus Marlow nach Weißrussland transportiert. Aus der ganzen Bundesrepublik erreichen die Spenden den Verein. Einmal pro Jahr besuchen auch Mitglieder des Vereins Weißrussland, zuletzt im Mai dieses Jahres.

Jedes Jahr werden auch Kinder aus Weißrussland zu einem Ferienaufenthalt nach Marlow eingeladen. Seit 1991 besuchen jährlich 24 Kinder in die Grüne Stadt ein.

Der Verein veranstaltet außerdem den Sonnenscheincup, ein internationales Nachwuchs-Fußball-Turnier, mit dessen Einnahmen der Ferienaufenthalt der weißrussischen Kinder finanziert wird. In diesem Jahr musste der Cup jedoch ausfallen, weil der Marlower Sportplatz saniert wird. Im kommenden Jahr soll der Sonnenscheincup jedoch wieder stattfinden.

Der Tschernobylverein Marlow selbst wurde 1994 gegründet.

Von Robert Niemeyer