Hirschburg: Galerie zeigt unbekannte Arbeiten von Wolfgang Schlüter

Hirschburg/Klockenhagen

Gleich mit zwei Ausstellungen wird derzeit an den 2019 verstorbenen Schmuckgestalter und Maler Wolfgang Schlüter erinnert. In der Black-Box-Galerie in Hirschburg sind noch bis zum 19. September jeweils von 11 bis 18 Uhr unbekannte Arbeiten des Künstlers zu sehen. Kuratiert hat die Ausstellung mit dem Titel „Entdeckungen“ der Bildhauer und Betreiber der Galerie, Reinhard Buch.

„Es sind in der Hauptsache Zeichnungen, die einem Zweck dienen, hingeworfene Skizzen, erste Ideen für Schmuckkreationen, freie Kompositionen und Zeichnungen seiner Katzen. Allen gemein ist eine lustvolle Vehemenz und Virtuosität in der Handhabung der Mittel“, so Reinhard Buch.

Fünf Ausstellungen in diesem und im nächsten Jahr

Eigentlich war in diesem Jahr keine Ausstellung geplant, da die Galerie eine Umbaupause eingelegt hat und sich „offiziell“ erst im April 2022 zurückmelden wird, sagte Reinhard Buch. Mit der Ausstellung von Werken seines Künstlerkollegen, mit dem er über viele Jahre in Hirschburg sozusagen Tür an Tür arbeitete, macht er eine Ausnahme. Im nächsten Jahr hätte Wolfgang Schlüter seinen 80. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlass wird es insgesamt fünf Ausstellungen mit Werken von ihm geben, die Präsentation in der Black-Box-Galerie bildet den Auftakt für diesen Ausstellungsreigen.

Unter den Arbeiten, die hier zu sehen sind, befinden sich unter anderem vier Katzenzeichnungen. Spannend zu sehen, wie sich Wolfgang Schlüter ihnen auf ganz unterschiedliche Weise nähert, nämlich von der naturalistischen Darstellung bis hin zur freien Interpretation. Sehr sehenswert auch seine Schmuckentwürfe. Sie waren für ihn ein Verständigungsmittel und vermitteln einen Eindruck, wie er sich den Schmuckstücken, die er fertigte, näherte.

Gisela Schlüter vor einem Bild ihres Mannes, das neben weiteren Arbeiten derzeit im Freilichtmuseum Klockenhagen zu sehen ist Quelle: Edwin Sternkiker

Wolfgang Schlüter verwendete unter anderem Opale, Mondsteine, Achate, Lapiszlazuli und Korallen – Besatzmaterialien für seine aus Gold, Silber und Kupfer gefertigten Schmuckstücke. In ein Schmuckstück hatte er auch mal eine blaue Scherbe eingearbeitet. „Reste alten chinesischen Porzellans.

Die Scherbe hat der Maulwurf im Garten nach oben befördert“, erzählte Wolfgang Schlüter einmal bei einem Werkstattbesuch 2010. Nur ein Beispiel dafür, wie der Schmuckgestalter zu Werke ging. Manchmal warteten Eingebungen eben direkt vor seiner Haustür.

Filigrane Unikate

Jedes von ihm gefertigte Schmuckstück ist ein filigranes Unikat, das die Fantasie beflügelt. So mancher fabuliert in Worten. Schlüter fabulierte in Stein, Gold und Silber. Und wenn er dann eine Frau zur anderen sagen hörte: „Du trägst ja einen Schlüter“, dann war dies das größte Lob für ihn.

Über Wolfgang Schlüter schrieb der Kunstwissenschaftler Klaus Tiedemann anlässlich von dessen 70. Geburtstag: „Als Schmuckgestalter hat er Formen- und Bildsprachen gefunden, die seine Werke zu einem ganz eigenen Ausdruck und Persönlichkeitsstil führten, die sie unverwechselbar und einmalig machen.“

Ölbilder, Gouachen und unvollendete Schmuckstücke

Die zweite Ausstellung unter dem Titel „Impressionen“ mit Arbeiten von Wolfgang Schlüter ist im Freilichtmuseum Klockenhagen zu sehen. „Bei der Vorbereitung und Gestaltung haben mir Museumsmitarbeiter Frank Schabow und Metallgestalter Max Barske sehr geholfen“, sagt Gisela Schlüter. Gezeigt werden Ölbilder, Aquarelle, Gouachen, Zeichnungen und unvollendete Schmuckstücke. Unter den Werken auch der Druck „Steinstrand von Heiligendamm“, 1975, Tempera/Öl. Dieses naturalistische Bild mit Steinen bis zum Spülsaum des Meeres in allen Formen wurde zur VIII. Kunstausstellung der DDR im Albertinum in Dresden gezeigt. Das Original befindet sich heute im Staatlichen Museum Schwerin.

Gisela Schlüter freut sich sehr darüber, dass im kommenden Jahr drei weitere Ausstellungen dem Schaffen ihres Mannes gewidmet sein werden. Geplant sind Ausstellungen im Ahrenshooper Dornenhaus, in der Goldwerk-Galerie im Klosterhof in Rostock und in der Galerie im Kloster Ribnitz-Damgarten.

Wolfgang Schlüter, der 1942 in Rostock geboren wurde, studierte an der Fachschule für angewandte Kunst in Heiligendamm sowie an der Burg Giebichenstein in Halle Schmuckgestaltung. Als Dozent für Schmuckgestaltung unterrichtete er zehn Jahre lang an der Fachschule für angewandte Kunst in Heiligendamm. Nach Beendigung seiner Lehrtätigkeit zog er mit seiner Familie zunächst nach Rostock-Schmarl und begann hier freiberuflich zu arbeiten. Von 1986 bis 2019 lebte und arbeitete er in Hirschburg.

Von Edwin Sternkiker