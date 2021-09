Hirschburg: So bereitet Reinhard Buch die neue Ausstellungssaison vor

Hirschburg

Trotz der vielen Einschränkungen in den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 liegt in künstlerischer Hinsicht eine sehr spannende Zeit hinter Reinhard Buch. Zum einen, weil er im Sommer den mit 10 000 Euro dotierten und unter Schirmherrschaft des renommierten Künstlers Günther Uecker stehenden „Kunstpreis der Mecklenburgischen Versicherungsgruppe für Bildende Kunst Mecklenburg-Vorpommern“ für sein Werk „Musenschrein“ erhielt. Eigentlich sollte die Preisverleihung bereits 2020 stattfinden, sie musste jedoch wegen Corona auf dieses Jahr verschoben werden.

Zum anderen entstand auch ein sehr informativer, gut gestalteter Katalog. Unter dem Titel „Labor. 40 Jahre“ sind hier Arbeiten von Reinhard Buch aus den Jahren zwischen 1980 und 2020 zu sehen. Möglich wurde dieses Projekt durch die Unterstützung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur MV, des Landkreises Vorpommern-Rügen und der Stadt Ribnitz-Damgarten sowie der Förderer der Kulturstiftung Rostock.

Galerie auf dem Kunsthof Hirschburg wurde 2013 eröffnet

„Ich freue mich sehr über den Kunstpreis und auch darüber, dass der Katalog erschienen ist“, so Reinhard Buch. Was ihm in der Corona-Zeit jedoch fehle, sei der Kontakt zu den Besuchern. Er bezeichnet das als „Zeit der Leere“. Das sagt er nicht nur als Künstler, sondern auch als Betreiber der Galerie Black Box im Ribnitz-Damgartener Ortsteil Hirschburg „Ich vermisse es sehr, Ausstellungen zu kuratieren und den Leuten, wenn sie sich in die Arbeiten vertiefen, ins Gesicht zu schauen und mit ihnen zu reden. Und auch der direkte Kontakt zu meinen Künstlerfreunden fehlt mir sehr“, sagt der 67-Jährige.

Die Produzentengalerie Black Box auf dem Kunsthof Hirschburg hatte er im Mai 2013 eröffnet. Gemeinsam mit anderen Künstlerinnen und Künstlern präsentiert er dort auf knapp 50 Quadratmetern in wechselnden Ausstellungen Kunst. Dabei handelt es sich vorzugsweise um Werke Berliner Künstlerinnen und Künstler, die zum Teil in exklusiven Berliner Galerien ausstellen, die aber auch gern mal dem hauptstädtischen Trubel entgehen wollen. Überreden, nach Hirschburg zu kommen, musste Buch jedenfalls noch niemanden.

„Hauptanliegen ist es, mit den Ausstellungen in der Galerie Black Box Künstlerinnen und Künstler aus Berlin und Mecklenburg-Vorpommern zusammenzuführen“, sagt Reinhard Buch, der von 1975 bis 1980 an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee und von 1980 bis 1981 an der Budapester Hochschule für Schöne Künste studierte. 1981 zog Buch nach Hirschburg und baute hier ein Atelier auf. Er übernahm Lehraufträge an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald und an der Freien Kunstschule Rostock (Frieda). Studienreisen führten ihn nach Italien, Griechenland, Frankreich, Spanien, Argentinien und Chile.

Veränderungen in der Werkstatt

Mit Ausnahme einer außerplanmäßigen Ausstellung mit Arbeiten des Schmuckgestalters und Malers Wolfgang Schlüter, der im nächsten Jahr seinen 80. Geburtstag gefeiert hätte, macht die Black Box Galerie in diesem Jahr eine Pause. Das heißt aber nicht, dass auf dem Kunsthof nichts passiert ist. Aus der Not eine Tugend machend hat Reinhard Buch einige ohnehin geplante Vorhaben zeitlich vorgezogen. Dazu gehören Veränderungen in der Werkstatt. So baut er sich in sein Winteratelier eine beheizbare Arbeitsplatte für die Wachstreibarbeiten ein. Die Wachstreibtechnik bevorzugt Reinhard Buch für seine vollplastischen Skulpturen aus Bronze, Kunststoff oder Gummiabformungen.

Schon jetzt freut er sich auf das kommende Jahr, denn im April werde sich die Galerie Black Box zurückmelden, kündigt er an. Auftakt für das neue Ausstellungsjahr soll eine Gruppenausstellung sein. Titel: „Gabelbissen“. Es ist die erste Gruppenausstellung überhaupt in der Hirschburger Galerie.

Vertreten sein werden 20 Künstlerinnen und Künstler mit jeweils ein bis zwei Beiträgen. Alle 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben schon einmal im Dialog mit Werken von Reinhard Buch in der Black Box Galerie ausgestellt. „Aus dieser Gruppenausstellung heraus sollen dann weitere Projekte für die laufende Ausstellungssaison entstehen“, erläutert Reinhard Buch abschließend.

Von Edwin Sternkiker