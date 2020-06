Ribnitz-Damgarten

Nachdem die Baufirma des Damgarteners Hans Ebert den Zuschlag für den Rathausneubau erhalten hat, machen sich seine Mitarbeiter umgehend ans Werk. Am 18. August 1929 lädt das Läuten der Kirchenglocken alle Einwohner zur feierlichen Grundsteinlegung vor die Baustelle ein. An der rechten Seite erhebt sich schon das erste Stück der Fassade, die einen röhrenförmigen Hohlraum beherbergt. Dort wird gleich ein kupferner Zylinder eingelassen. Er beinhaltet neben zahlreichen Unterschriften und einem Foto des alten Rathauses auch weitere Erinnerungsstücke. Nach dem Verlöten des Zylinders und den drei obligatorischen Hammerschlägen wird er eingelassen und eingemauert. Als Deckel dient ein Granitstein samt Inschrift von Steinmetzmeister Ziegler.

Richtfest konnte vorfristig gefeiert werden

In rascher Folge werden die weiteren Arbeiten vergeben. Hierüber entscheidet eine eigens eingesetzte Baukommission, die nicht öffentlich tagt. Die Dachdeckerarbeiten werden der Damgartener Firma Pannier, die Dampfheizungs- und Installationsarbeiten der Ribnitzer Firma Winterhoff und die Klempnerarbeiten der Firma Heise aus Damgarten übertragen. Am südlichen Nachbarhaus von Bäckermeister Griese sind ebenfalls Umbauarbeiten erforderlich. Dies übernimmt Hauptauftragnehmer Hans Ebert. Das neue Rathaus wächst stetig empor, so dass bereits vorfristig am 5. Oktober 1929 das Richtfest gefeiert werden kann.

Nach dem Fest tritt die Baukommission nochmals zusammen, um die letzten Aufträge zu vergeben. Die Glaserarbeiten erhält Glasermeister Dalkiewitz (374 Mark), die Töpferarbeiten Töpfermeister Schultz (441,50 Mark) und die Malerarbeiten Malermeister Dahmen (926 Mark), alle aus Damgarten. Die Eisenarbeiten mit 667 Mark erhielt die Damgartener Firma Hauth. Die Tischlerarbeiten werden in drei Losen vergeben. So teilen sich die Tischlereien Stoll (Erdgeschoß und Kasseneinrichtung), Pahrmann (Obergeschoß) und Liefländer (Flügel) die Arbeiten, wobei sich auch ein gewisser Ausgleich der Kostenbeträge ermöglichen lässt.

Obwohl die Baukommission stets um Ausgleich bemüht ist, beschweren sich einige Damgartener über die Berücksichtigung der Firma Liefländer: „Ist der Stadtverwaltung bekannt, dass die Arbeiten für Liefländer ein Ribnitzer Tischlermeister anfertigt, der auch den nicht unterschriebenen Kostenanschlag gemacht hat, welcher doch eigentlich ungültig ist? Wäre es nicht wünschenswert, dass das Damgartener Geld in Damgarten bleibt und es Damgartener Meister verdienen, da doch sowieso schon genug nach auswärts geht?“ Jedem konnte sie es dann doch nicht recht machen.

Neubau kostete 58 000 Mark

Im März 1930 wird die neue Rathausuhr beim Uhrmacher Sager in Damgarten bestellt. Es handelt sich um ein Fabrikat der noch heute existierenden Firma Korfhage. Das Ziffernblatt wird aus Kupfer bestehen. Neben dem Erwerb einer neuen Inneneinrichtung zählen zu den abschließenden Investitionen die Anschaffung einer elektrischen Sirene, eines Gittermastes vor dem Rathaus und die Pflasterung der rückwärtigen Auffahrt. Damit hat der Rathausneubau 58 000 Mark gekostet.

Am 29. Juni 1930 wird das neue Rathaus feierlich eingeweiht. Man wähnt ganz Damgarten auf den Beinen. Hinter den ersten drei Fenstern neben der eichenen Eingangstür befindet sich der Kassenraum, nebst Tresorraum. Aus dem linken Fenster des Erdgeschosses blickt der Bürgermeister auf die zentrale Damgartener Kreuzung. Zum Hinterhof befinden sich die Kanzlei und das Büro des Kanzleivorstandes. Im Obergeschoss ist ein Büro an das Arbeitsamt vermietet. Schmuckstück des Hauses ist der Sitzungssaal, in dem eine Balustrade die Zuhörer zurückhält.

1945 zieht sowjetische Besatzungsmacht ins Rathaus ein

Am 23. August 1930 finden sich die Stadtvertreter zu ihrer ersten Sitzung im neuen Rathaus ein. Für die nächsten 15 Jahre ist das Gebäude Verwaltungssitz und Ort so mancher hitzigen kommunalpolitischen Diskussion. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entzieht die Besatzungsmacht der Stadt den Zugriff auf das Haus und nutzt es selbst. Erst 1984 geht es wieder in deutsche Hände über. Zum Jahresende 2016 schließt sich die Tür des Damgartener Rathauses für die Bürger als Ort kommunaler Verwaltung endgültig.

Von Jan Berg