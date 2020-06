Ribnitz-Damgarten

Als die Damgartener am Morgen des 11. April 1928 einen Blick auf ihr Rathaus werfen, sehen sie nur noch qualmende, verkohlte Mauerreste. Eine Trümmerwüste aus Steinen und Holz. Rauchgeruch liegt in der Luft. Ein leichter Wind treibt verbranntes Papier vor sich her.

Vier Wochen nach dem Brand sitzt das Bürgerschaftliche Kollegium erstmalig wieder zusammen. Einziger Tagesordnungspunkt ist der Rathausneubau. 50 neugierige Bürger finden den Weg in die Stadtschule. Bürgermeister Kühl gibt zunächst einen Überblick jener Dinge, die den Flammen entrissen werden konnten. Viel ist es nicht: einige Büroutensilien, die Stadtkasse und das meiste Inventar des Bürgermeisterzimmers.

Sämtliche Grundstücksakten wurden vernichtet

Weitaus größer ist jedoch der zu beklagende Verlust: die Aktenkammer mit sämtlichen Grundstücks- und Pachtakten und das alte Archiv mit zahlreichen historischen Unterlagen. Das Rathaus ist inklusive einer Umlage mit 15 900 Mark bei der Pommerschen Feuer-Sozietät versichert. Allen Anwesenden ist klar, dass diese Summe für einen Neubau nicht ausreichen wird. Für ein neues Rathaus werden 50 000 Mark anvisiert. Die Mehrheit der Stadtvertreter ist für einen Neubau an alter Stelle. Kollegiumsmitglied Lange zeigt sich lediglich verwundert, wie schnell über 50 000 Mark entscheiden werde, während noch vor Kurzem für ein städtisches Armenhaus kein Geld vorhanden gewesen sei.

Wiederholt wird auch der Kauf eines geräumigen Privathauses als kostengünstige Alternative ins Spiel gebracht. Nach reiflichen Überlegungen findet diese Option jedoch keine Mehrheit. Aufgabe der nächsten Monate ist es nun, möglichst schnell Geldmittel „zu billigem Zinssatze“ zu organisieren. Ein diesbezügliches Gespräch mit dem Regierungspräsidenten in Stralsund verläuft ergebnislos. Man entscheidet sich letztlich sogar dazu, keine maximale Bausumme zu definieren.

Im Juni 1929 wurden Neubaupläne erstmals vorgestellt

In der Kollegiumssitzung am 20. Juni 1929 stellt Architekt Otto Mähl seine Pläne, Entwürfe und Modelle erstmals der Öffentlichkeit vor. Die Einwohner haben im Anschluss die Möglichkeit, sich die Pläne im Schaufenster von Kaufmann Heinrich Gramm ausgiebig anzuschauen. Eine Woche später reist Oberregierungs- und Oberbaurat Goelitzer aus Stralsund an die Recknitzmündung, um das abschließende Urteil der Regierung zu verkünden.

Im Beisein der Stadtvertreter und des Architekten werden nun letzte Feinheiten besprochen. Neben viel Zuspruch wird vor allem über die Gestaltung der Fassade diskutiert. Die Stadtvertreter haben zunächst einen giebelartigen Aufsatz favorisiert. Dieser birgt aber die Gefahr, so Goelitzer, dass das kleine Türmchen, auf das auf gar keinen Fall verzichtet werden soll, nicht Recht zur Geltung kommen würde.

Diesem Einspruch tragen die Damgartener Rechnung und ändern die Fassade. Der Mittelteil soll nun moderat hervortreten. Auf Vorschlag von Mähl werden die drei Fenster des im ersten Stock gelegenen Sitzungssaales Bogenfenster bekommen und der Balkon wird die Breite derselben erhalten. So wirke das Gebäude „angenehm und in gewissem Sinne modern“. Goelitzer nickt zufrieden. Die Stadtvertreter stimmen diesem Kompromiss einstimmig zu. Nun kann das Ausschreibungsverfahren in Gang gesetzt werden.

Bauarbeiten am neuen Rathaus begannen im August 1929

Die Arbeiten werden in elf einzelnen Paketen ausgeschrieben, damit sie „möglichst an alle infrage kommenden Steuerzahler verteilt werden“. Nicht ein großer Bauunternehmer soll alle Arbeiten durchführen, sondern viele kleine Handwerksunternehmen vor Ort sollen an dem Bau partizipieren. Zudem wird darauf geachtet, dass bei der Bauausführung „möglichst hiesige Arbeitskräfte, Gewerbetreibende und Handwerker berücksichtigt werden“.

Im Zuge des Neubaus wird auch beschlossen, das bereits angekaufte, ehemalige Haus der Familie Hennig an der Hinterstraße abzureißen, um dort eine rückwärtige Auffahrt für das Rathaus zu ermöglichen.

Auf die Ausschreibungen melden sich in der Mehrzahl heimische Handwerker. Für die umfangreichen und kostenintensiven Maurer- und Zimmererarbeiten geben neben vier Damgartener Bauunternehmern auch Heinrich Röwer aus Ribnitz und die Firma Schurich aus Stralsund ein Gebot ab. Den Zuschlag erhält letztlich die Firma Hans Ebert aus Damgarten für 27 870 Mark. Damit können die Bauarbeiten im August 1929 beginnen.

