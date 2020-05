Historischer Rückblick: Deutsche Christen fassten 1933 auch in Damgarten Fuß

Ribnitz-Damgarten

Jede Faser der Gesellschaft soll mit nationalsozialistischem Gedankengut getränkt werden. Von diesem allumfassenden Anspruch bleibt auch die Institution Kirche nicht verschont. Das christliche Glaubensbekenntnis soll auf die NS-Weltanschauung ausgerichtet werden. Zu diesem Zweck protegiert die NS-Führung die 1932 gegründete „Glaubensbewegung Deutsche Christen“. Eine Bewegung, die nach dem Führerprinzip organisiert ist, „Rassenreinheit“ als Bedingung für die Kirchenmitgliedschaft fordert und offensiv für eine Loslösung der evangelischen Kirche von ihren jüdischen Wurzeln plädiert.

Um diese Gedanken in die Bevölkerung zu tragen, besuchen Mitte Mai 1933 drei Redner der „Deutschen Christen“ Damgarten. Hier wollen sie ihre Vorstellungen „eines kirchlichen Neubaus“ verbreiten. Das Interesse ist groß. An der Diskussion beteiligt sich auch der Damgartener Pastor Richard Rudloff. Rudloff, seit 1931 in der Gemeinde, steht dem gesellschaftlichen Wandel durch die Nazis kritisch gegenüber. In der Kirchenchronik offenbart er einen wachen Blick auf die Gegenwart. Mit dem neuen System muss er sich zwar arrangieren, bleibt aber auf Distanz.

Anzeige

Zwölf Personen treten der neuen Kirchenbewegung bei

Aus der Werbeveranstaltung geht Rudloff mit der Einschätzung heraus, dass „vieles anerkannt werden konnte, in anderen Punkten … war eine Einigung unmöglich“. Auf jeden Fall nehmen die drei Redner seiner Meinung nach „den Mund reichlich voll“. Für die „Deutschen Christen“ wird der Abend dennoch ein Erfolg. Zwölf Personen treten umgehend der neuen Kirchenbewegung bei. Nach der im Juni 1933 verfügten Auflösung der Kirchengemeinderäte wird diese Gruppierung zum bestimmenden Faktor in Kirchenfragen.

Weitere OZ+ Artikel

Die Stabilisierung der nationalsozialistischen Machtverhältnisse und das daraus erwachsene Selbstverständnis führen Rudloff den zunehmenden Bedeutungsverlust der Kirchen im NS-Staat vor Augen. Zunächst noch Teil der Inszenierung wird die Kirche mehr und mehr ins Abseits gedrängt: „Während in den beiden vorigen Jahren die Kirche aufgefordert war, am 1. Mai durch eine gottesdienstliche Feier den Tag einzuleiten, war davon in diesem Jahre (1935) keine Rede. Symptomatisch?“ Schon am 1. Mai 1934 hebt Rudloff die sehr rege, „allerdings zwangsweise“ Beteiligung der Damgartener hervor.

Jugendliche folgten lieber Hitler-Jugend als dem Pastor

Rudloff musste mit ansehen, wie die Bekämpfung der traditionellen Kirche in Damgarten erfolgreich ist: „Die Hetze gegen die Kirche, die betrieben wird, nicht etwa nur vom Deutschglauben … und die hemmungslos betrieben werden kann, zeitigt auch hier ihre Früchte. Evangelische Jugendpflege wird sabotiert, fast unmöglich gemacht; Konfirmanden sind zum 1. Mal 1937 zum großen Teil aufsässig und ablehnend.“ Die Jugend der Stadt folgt lieber begeistert den Aufrufen der Hitler-Jugend, als dem Ruf des Pastors.

Auch von der kontinuierlich zunehmenden Einwohnerzahl kann die Kirchengemeinde Damgartens nicht profitieren. Pastor Rudloff schreibt: „Die Stadt Damgarten hat jetzt gegen Ende 1936 fast 3000 Einwohner. Von diesem Wachstum hat die Kirche bisher weder inneren noch äußeren Nutzen. Eine Besserung etwa des Kirchenbesuches ist durch Anwachsen der Bevölkerung nicht eingetreten, wenn auch einzelne neue, mir noch fremde Gesichter manchmal im Gotteshause auftauchen. Einzelne Soldaten vom Flugplatz Pütnitz kommen dann und wann. Aus den Offiziersfamilien hat sich in ½ bis ¾ Jahr ihres Hierseins bisher kein einziger sehen lassen.“

Kirchenbesuche ließen zu Wünschen übrig

Die Kirchenbesuche ließen auch im Folgejahr zu wünschen übrig, sehr zum Bedauern des Pastors. Rückblickend auf das Jahr 1937 resümiert er: „Der Gottesdienstbesuch war gering, an einem einfachen Sonntag im Durchschnitt 25 Menschen bei 3486 Einwohnern … An den Festtagen steigt der Besuch.“

Obwohl Rudloff großes Engagement an den Tag legt, kann ihn zum Ende seiner Amtszeit „das kirchliche Leben … nicht befriedigen“. Ihm fehle als mittlerweile 64-Jährigem jedoch einfach die Kraft. Im Herbst 1938 hält Pastor Rudloff während des Erntedankfestes seinen Abschiedsgottesdienst.

Lesen Sie auch

Von Jan Berg