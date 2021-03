Rügen

Die „Quarantäne“ in Corona-Zeiten und deren Auswirkungen beschäftigen uns heute mehr denn je. Mit den Umständen einer Isolation von Menschen sammelten die Rüganer schon vor 190 Jahren ihre Erfahrung, als eine Cholera-Pandemie Europa beherrschte. Sie trat zwischen 1817 und 1824 auf und betraf zunächst Teile Asiens sowie Ostafrika und Kleinasien. Später war auch Europa davon betroffen; von ersten Erkrankungen in Deutschland erfährt man im Jahr 1831.

Hauptstation bei Alt Reddevitz errichtet

Die in Pommern herrschende Cholera machte unter anderem für die Seefahrer an der Ostseeküste Quarantänestationen erforderlich, in die Mannschaften aus einem seuchengefährdeten Gebiet zur ärztlichen Untersuchung eingeliefert wurden. Für gewöhnlich blieben sie dort für einen Zeitraum bis zu 40 Tagen (italienisch: „quaranta“) zur genaueren Beobachtung. Die Hauptstation der Insel Rügen, die damals als „Contumazanstalt“ bezeichnet wurde, entstand ab August 1831 bei Alt Reddevitz. Weitere kleinere Stationen baute man im Auftrag der preußischen Regierung am Gellen auf Hiddensee und auf der Insel Ruden auf.

Es sei ein „Riesenbau“ geworden, stellte ein Korrespondent der „Sundine“, des Unterhaltungsblattes für Neuvorpommern und Rügen fest. Er besuchte die 108.000 Taler teure Anlage im Oktober 1831 und sparte nicht mit Kritik. Er konnte nicht glauben, dass eine solche Einrichtung „in unserem so wohl geordneten Staate“ bislang nicht vorhanden war. Zugleich wunderte er sich über fehlende Wachschiffe, die in Quarantäne-Zeiten eingesetzt werden. Jetzt musste man „… Schiffe für schweres Geld bei fremden Nationen einmiethen.“

Riesiger Komplex mit Krankenhäusern und Apotheke

Überwältigt von der Größe der Anlage beschrieb er die entstandenen Landungsbrücken für die ankommenden Schiffe und fühlte sich fast wie im Hafen einer großen Stadt. Von hier aus sah er die Gebäude der Wache sowie eine Vielzahl von Marktbuden, Zelten, Strohbaracken und acht zweistöckige Warenlager. Zur Anlage gehörten weitere Gebäude zu medizinischen Zwecken, wie zum Beispiel drei Krankenhäuser mit je acht Zimmern, eine Apotheke, Bäder und Ärztewohnungen.

Vor der Ostseeküste hatte man bewaffnete Wachschiffe eingesetzt, um den Schiffsverkehr zu kontrollieren und das Einschleppen von Cholera-Bakterien über See zu vermeiden. Alle möglichen Anlegestellen der Insel waren für sämtliche Anlandungen geschlossen und der „auswärtige Handel“ ausgesetzt worden. Einlaufende Schiffe wurden von den Wachmannschaften zur Quarantänestation geleitet. Vor der Reddevitzer Anstalt fuhr beispielsweise das Ruderkanonenboot „Danzig“ mit 17 Seeleuten und 40 Soldaten Besatzung. Sie sollten auch sicherstellen, dass eine Reinigung der aus „inficirten Ländern und Städten kommenden Waaren“ hier auf Mönchgut erfolgte.

Station kam unter den Hammer

Das gesamte Schutz-Projekt dauerte nicht lange, denn schon zwei Jahre später kam die Station unter den Hammer. Die preußische Regierung verkaufte die nicht mehr benötigten Gebäude, Materialien und Utensilien an den Meistbietenden. Die Beamten boten in einer Amtsblattanzeige 32 Gebäude und Bauwerke, 13 Positionen Bewehrungen und Materialien sowie diverse Ausrüstungsgegenstände an. Einer der interessierten Käufer war übrigens Fürst Wilhelm Malte zu Putbus, der die Lösch- und Ladebrücke vom Reddevitzer Höft erwarb und diese 1834 in der Nähe seines jungen Seebades in Lauterbach als Teilstück einer fast 450 Meter langen Landungsbrücke verbauen ließ.

Der Schutz der Bevölkerung mit Quarantänestationen und den auferlegten Kontaktsperren halfen nicht allen Menschen vor einer Ansteckung mit Cholera und dem damit verbundenen Tod. 1831 starben in Pommern allein 1.058 Menschen an dieser Erkrankung, bei einer Gesamtbevölkerung von ca. 750.000 Personen. Der Regierungsbezirk Stralsund mit der Insel Rügen, so bestätigt es die Veröffentlichung „Cholera Archiv“ ein Jahr später, blieb wegen der „möglichst konsequenten Ausführung der zur Abwehrung der Cholera bestimmten Maßregeln“ von der Krankheit verschont.

Von André Farin