Hochbetrieb in Barther Gewächshäusern: Das passiert mit den Tomaten

In den letzten Tagen hat die Tomatenproduktion in der Barther Gemüsebau Hahn GmbH richtig Fahrt aufgenommen – in den Gewächshäusern herrscht Hochbetrieb. Neben über zehn Sorten Tomaten gedeihen hier auch Gurken, Paprika und Pepperoni, die ausschließlich für den Verkauf am betriebseigenen Stand bestimmt sind.

80 deutsche und polnische Stamm- oder Saisonkräfte kümmern sich an fast allen Wochentagen um die Ernte, den innerbetrieblichen Transport und das Verpacken der reifen Tomaten sowie um die Pflege der stetig weiterwachsenden Pflanzen.

Bis zu 80 Tonnen gehen pro Woche auf Reise

Bis zu 50 Tonnen der Sorte „Sweeterno“ – das sind die beliebten Barther Strauchtomaten – und 30 Tonnen der kleineren und süßeren Cocktailtomaten der Sorte „Annaïsa“ finden wöchentlich den Weg von der Versandhalle zu den Verbrauchern.

Der größte Teil von ihnen gelangt nicht direkt in die Handelseinrichtungen, sondern tritt mit Sattelzügen der Spedition Thomsen die Reise zu den Logistikzentren der Handelsketten in Bremen, Nossen, Großkreuz, Lübeck und Malchow an. Nur die Märkte von Real und Famila zwischen Bergen und Neubrandenburg, Wiglo in Plummendorf sowie weitere Abnehmer in der Region werden mit dem betriebseigenen Lkw beliefert.

Marta Berdzik, die aus Tomaszów Lubelski stammt, erntet Cocktailtomaten. Quelle: VS

„Die wöchentliche Erntemenge schwankt natürlich in Abhängigkeit vom Wachstum der Pflanzen und vom Wetter“, räumte Produktionsleiterin Elfi Lausch ein, „denn es handelt sich ja um Naturprodukte.“

Cocktailtomate „Annaïsa“ beliebt

Beliebteste Sorte sei aufgrund ihrer geschmacklich intensiven Ausprägung auch in diesem Jahr die Cocktailtomate „Annaïsa“. Aber auch die leichte, liebliche Sweeterno mit angenehmer Säure sei eine gefragte Sorte, fügte Versandleiter Marcel Schulz hinzu. Er hatte den Gärtnerberuf einst bei der Nordflor GmbH erlernt, ist aber mittlerweile seit 13 Jahren im Gemüsebau Hahn tätig. „Die Sweeterno ist neben dem Frischverzehr als ideale Tomate für Salate und zum Grillen geeignet“, so seine Erfahrung.

An Einzelarbeitsplätzen in der Versandhalle kommissionieren zahlreiche Mitarbeiterinnen mit geschickten Händen die geernteten Tomaten in Schalen, um diese dann auf das Fließband der Flowpack-Maschine zu legen. Zeitgleich und flink sortieren sie Früchte mit Makel aus.

Agnieszka Sarzyńska aus Barth bei der Ernte von mittelscharfen Pepperoni. Quelle: Volker Stephan

Moderne Verpackungsmaschine legt Tempo vor

Nach dem Einziehen der Schalen in Folien und dem Druck der Etiketten empfangen am Fließbandende drei Mitarbeiter die ankommenden Schalen und verstauen sie in gelben Kartons. Bis zu 120 Schalen pro Minute kann die moderne Maschine schaffen.

Die Strauchtomaten Sweeterno werden in Schalen à 650 Gramm und die Cocktailtomaten in 350-Gramm-Schälchen verpackt. „Diese Größen sind für alle Produzenten standardisiert, weil der Handel es exakt so wünscht“, erklärte Marcel Schulz. Von Plastikschalen habe man sich zur Schonung der Umwelt schon vor Jahren verabschiedet. Für Edeka und Wochenmarkthändler würde man aber auch weiterhin die gelben Fünf-Kilo-Kartons mit Losetomaten packen. Hingegen wünschten Real und Famila vermehrt die kleinen Pappschachteln mit Steckdeckel

Bestellung am späten Nachmittag

Das überregionale Marketing und die Koordinierung des Lieferprozesses nimmt dem Barther Produzenten die „vitfrisch Gemüse-Vertrieb“ eG als spezialisierter Dienstleister ab.

Mit geübten Handgriffen greifen diese drei Mitarbeiter die vorbeiflitzenden Schalen vom Band und befüllen damit die bekannten gelben Kartons. Quelle: Volker Stephan

Bis auf Freitag und Sonntag werden an allen Wochentagen jeweils zwei Sattelauflieger an der Versandrampe beladen, sonnabends auch mal bis zu vier. Manchmal ordern Großhändler sogar noch am späten Nachmittag Tomaten für den Verkauf am Folgetag. Bei solchen Fällen ist eine spezielle Bereitschaftstruppe für die abendliche Beladung zuständig. So ist sichergestellt, dass die Ware pünktlich am Morgen bei den Abnehmern eintrifft.

Auch Urlauber gehören zu Stammkunden

Am Verkaufsstand in der Vermarktungshalle herrscht in diesen Tagen großer Andrang. „In keinem Jahr hatten wir so einen Zulauf, dass wir ständig zwei bis drei Verkäuferinnen einsetzen müssen“, versicherte Elfi Lausch, die selbst immer wieder einspringt. Alle wären froh, dass neben den Einheimischen auch so viele Urlauber den Weg zum Betriebsgelände am Ende der Nelkenstraße fänden.

„Unter den Urlaubsgästen befinden sich viele Stammkunden, die unsere Region schon seit Jahren besuchen. Um so betroffener stimmen uns ihre vielen Klagen über unfreundliches Auftreten Einheimischer bis hin zu offenen Anfeindungen und Beschimpfungen. Und das nur wegen der Corona-Hysterie“, ärgerte sich Elfi Lausch. „Wir leben doch hier mehr oder weniger alle vom Tourismus.“

Mit dem bisherigen Anbaujahr zeigten sich die Produktionsleiterin und der Versandleiter recht zufrieden. Es gäbe keine Absatzschwierigkeiten, die Nachfrage wäre sogar höher, als man zu produzieren in der Lage sei. Nach den Schätzungen beider werde die Tomatensaison nicht vor Mitte-Ende November enden.

Von Volker Stephan