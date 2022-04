Ahrenshoop

Krachend gescheitert ist die Interessengemeinschaft Hohes Ufer mit ihrem Plan, die Steilküste zwischen Wustrow und Ahrenshoop mit privatem Engagement zu schützen. Plan war, Spendengeld für Küstenschutzmaßnahmen in dem Bereich zur Verfügung zu stellen. Da wurde ursprünglich ein Steinwall geplant, nach dessen Ablehnung durch das Fachministerium der Bau von Buhnen ins Visier genommen. Doch mit den Projekten Natura 2000 und dem Hinweis auf das dortige Flora-Fauna-Habitat durchkreuzte Umweltminister Till Backhaus (SPD) auch den letzten Plan, das Hochufer vor dem weiteren Abbröckeln zu schützen.

Das Vorhaben sei nicht genehmigungsfähig, zitiert Jörn Reiche den Minister. Till Backhaus hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, Maßnahmen in Sachen Küstenschutz erfolgten nur dort, wo im Falle eines Falles Sachwerte drohten unterzugehen. Rechts und links des Bakelbergs mochte der Minister diese Gefahr nicht sehen. „Das Ufer hat aktiv zu bleiben“, so wiederholt Vorsitzender der Interessengemeinschaft, Jörn Reiche, die ministerielle Einschätzung.

Andere Aufgaben?

Stattdessen könnte sich die Interessengemeinschaft doch anderen Aufgaben zuwenden, so der Vorschlag aus dem Schweriner Umweltministerium: Entlang des Hochuferweges könnten Bänke aufgestellt werden, der Radweg müsse auch regelmäßig kontrolliert werden.

Damit wollte sich Jörn Reiche, eifrigster Verfechter des Küstenschutzes in dem Bereich, natürlich nicht abspeisen lassen. Wie es angesichts der neuen Situation mit der Interessengemeinschaft überhaupt weitergehen soll, steht in den Sternen. Zwar konnte sich zuletzt eine knappe Mehrheit der Vorstandsmitglieder für einen Fortbestand durchsetzen. Doch eine Auflösung der Interessengemeinschaft ist damit nicht endgültig vom Tisch. Am Wochenende haben die Mitglieder das Sagen.

Leviten gelesen

Schon etwas länger ist es her, dass der Interessengemeinschaft von verschiedenen Seiten die Leviten gelesen wurden, gibt der Vorstandschef Jörn Reiche etwas kleinlaut zu. Seitens des Ministeriums habe es geheißen, Buhnen gehörten nicht an dieses Ufer, das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt habe betont, wie unüblich das Vorgehen der Interessengemeinschaft sei, der Naturschutzbund Deutschland und Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde haben das Vorhaben schließlich begraben.

Abbrüche des Steilufers in Ahrenshoop, Ortsteil Niehagen Quelle: Timo Richter

Die Interessengemeinschaft stand mit ihren Argumenten des sanften Küstenschutzes, auch dem Schutz der Uferschwalben, am Ende allein auf weiter Flur. Jörn Reiche hatte gerade auf den Schutz der Küste durch Buhnen gesetzt. Vier bis fünf Meter gehe die Küste jährlich zurück, die Ostsee leiste Vernichtungsarbeit – vor allem nach Stürmen.

Rückzug Ahrenshoops

Ein bisschen wurmt es den Vorsitzenden der Interessengemeinschaft, dass sich zuletzt auch die Kommune aus dem Vorhaben zurückgezogen habe. Zuletzt habe der Ahrenshooper Bürgermeister Benjamin Heinke die Mitgliedschaft aufgekündigt. In vielen Gesprächen, sagt Jörn Reiche, sei der Kommune ein mangelndes Engagement für den Küstenschutz in dem Bereich angekreidet worden – zumindest nach den Kommunalwahlen.

Der Wustrower Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig (CDU) sieht von so einem Schritt ab, spricht der Interessengemeinschaft noch eine Zukunft zu.

Ziel verschwunden

Eine Zukunft sucht die Vereinigung auch selbst. Zur Frage stehen die Auflösung oder das Weitermachen – eventuell mit Partnern aus der Praxis. Problem ist: Das ursprüngliche Ziel der Interessengemeinschaft ist weg, wie es Jörn Reich sagt. Bänke zu bauen oder Radwege zu pflegen sind nicht Sache des Ahrenshoopers. Vom Küstenschutz will Jörn Reiche allerdings auch nicht lassen.

Und dann ist da noch die Frage der bislang eingegangenen Spenden – es handelt sich immerhin um einen guten fünfstelligen Betrag, wie Jörn Reiche auf Nachfrage sagt. Bei einer Auflösung der Interessengemeinschaft würde die Summe nach aktueller Satzung an die Kommune fließen. „Da frage ich mich schon, was könnten wir tun“, so der Vorsitzende. Für eine andere Verwendung müsste auf jeden Fall eine Satzungsänderung beschlossen werden. Die Mitglieder der Interessengemeinschaft sind per Rundschreiben über die Problematik informiert worden. In touristische Projekte jedenfalls will Jörn Reiche kein Geld „versenken“.

Spenden für Dokumentation

Vor einem ähnlichen Problem stand vor Jahren auch der Verein für den Erhalt der einstigen Nebelstation vor den Toren Wustrows. Das Geld für den Erhalt des historischen Gebäudes wurde nach dem Abriss infolge einer Satzungsänderung unter anderem für eine Dokumentation der einstigen Nebelstation eingesetzt. So entstand am einstigen Standort der Nebelstation ein Rastplatz mit Infotafel. Zudem wurde eine Dokumentation angefertigt, deren Verkauf mittlerweile die Investition aufgewogen habe, wie Daniel Schimmelpfennig sagt.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die restliche Spendensumme stehe als Beitrag für einen Neubau der Nebelstation am Strandübergang des Surf-Centers bereit. Ob und wann das Vorhaben Wirklichkeit wird, steht derzeit noch in den Sternen.

Von Timo Richter