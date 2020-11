Ahrenshoop

Das Holz ist schon bestellt. Die Überreste der einstigen Radarstation auf dem Hochufer in Ahrenshoop-Niehagen werden weiträumig abgesperrt. Vandalismus hat in jüngster Vergangenheit nicht vor der Ruine halt gemacht. Unbekannte haben den Zugang in die einstige Radarstation gewaltsam geöffnet, wie der Ahrenshooper Bürgermeister Benjamin Heinke ( CDU) während der Sitzung der Gemeindevertreter am Dienstagabend sagte.

An der einstigen Radarstation auf dem Hochufer in Ahrenshoop wurden durch Vandalismus Eingänge geöffnet. Der Bereich wird nun komplett abgesperrt. Quelle: Timo Richter

Im Auftrag des Ordnungsamtes des Amtes Darß/Fischland werden Anfang kommenden Monats sowohl Warnhinweise zu dem weiter abbrechenden Hochufer aufgestellt als auch eine Absperrung rund um die Überreste der früheren Radarstation errichtet. Der Pfad entlang des Hochufers wird damit gesperrt. Laut des Bürgermeisters hätten sich in der Vergangenheit zu wenig Menschen an die Warnungen gehalten, sich nicht an die Kante des Hochufers zu begeben.

Von Timo Richter