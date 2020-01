Hochwasserschutz in Klockenhagen: Wieder keine Antworten für die Bürger

Klockenhagen

Auf der Tagesordnung der Sitzung des Ortsbeirates Klockenhagen am Mittwochabend stand unter anderem das Thema Hochwasserschutz. Doch wer von den Gästen glaubte, etwas schlauer aus der Sitzung rauszugehen, als er reingegangen ist, wurde enttäuscht.

Ortsbeiratsvorsitzende Ines Worm (Bürgerbündnis) hatte im Vorfeld der Sitzung zwar versucht, im Rathaus Genaueres zum Stand der Dinge zu erfahren, doch hier sei ihr nur gesagt worden, dass an den entsprechenden Projekten noch gearbeitet werde. Wie sie auf OZ-Anfrage informierte, habe sie in der Stadtverwaltung darauf gedrungen, dass diese zur Sitzung des Ortsbeirates im April einen Vertreter beziehungsweise eine Vertreterin des zuständigen Wasser- und Bodenverbandes Untere Warnow/Küste einlädt.

Projekt Schöpfwerk musste neu geplant werden

Zur Erinnerung: Um das Wasserproblem in dem Ribnitz-Damgartener Ortsteil in den Griff zu bekommen, wird bereits seit Jahren an einem Hochwasserschutzkonzept gearbeitet. Dabei geht es konkret um zwei Projekte: um den Brückengraben und um den Deich und das Schöpfwerk. Nachdem die Förderanträge für die ursprünglichen Projekte abgelehnt wurden, musste neu geplant werden.

Ursprünglich war vorgesehen, am Körkwitzer Bach das alte Schöpfwerk abzureißen und durch ein neues zu ersetzen. Das Projekt war bereits in Papier und Tüten. Da jedoch nach den neuen EU-Richtlinien nur noch naturnahe Varianten gefördert werden, musste es überarbeitet werden. Das neue, im Oktober 2018 vom Wasser- und Bodenverband im Ortsbeirat vorgestellte Projekt sah folgende Maßnahmen vor: Deichrückverlegung und Deichneubau, naturnahe Gestaltung des Körkwitzer Baches, Anpassung des neuen Poldersystems und Abriss des alten Schöpfwerkes.

Das zweite Projekt betrifft den Brückengraben. Er durchfließt Klockenhagen verrohrt. Das Rohr ist marode. Anfangs war vorgesehen, innerorts die alte Verrohrung aufzunehmen und gegen eine neue auszutauschen. Kosten: rund eine Million Euro. Derartige Maßnahmen werden nicht gefördert, hieß es damals seitens des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu).

Geprüft wurde auch der Bau eines offenen Grabens. Der hätte rund 900 000 Euro gekostet. Damit wäre allerdings noch nicht das Problem der maroden Rohrleitung gelöst. Darauf gab es einen weiteren Vorschlag. Der sah die Schaffung eines sogenannten Huckepackgrabens auf der alten Rohrleitung und eine Fugensanierung der alten Rohrleitung vor. Vorteil: Über das Rohr könnte das aus Richtung Ribnitz kommende Regenwasser abgeführt und mit Hilfe des Huckepackgrabens das Wasser aus Klockenhagen abgeleitet werden.

Doch was ist hier bisher passiert, um das Wasser loszuwerden, fragte Einwohner Reinhardt Röwer in der Sitzung. Und er gab selbst die Antwort. „Gar nichts. Die Schwäne und Kraniche waschen sich auf den Ackerflächen die Füße.“

Arbeitsgruppe soll Stadtverwaltung unterstützen

Auch Ralf Schneider ( CDU/ FDP), Mitglied des Ortsbeirates, bedauerte sehr, dass „wir nicht weiter sind. Es ist ernüchternd.“ Um voranzukommen schlug er vor, eine Arbeitsgruppe zu gründen, die die Stadtverwaltung unterstützen soll.

Er verwies in diesem Zusammenhang auf das Beispiel Dierhagen. Hier wurde die „Arbeitsgruppe Gräben“ gegründet, die offenbar sehr erfolgreich gearbeitet hat. Jedenfalls konnte 2019 in Dierhagen das altersschwache Schöpfwerk durch eine neue Pumpstation ersetzt werden. Außerdem wurden neue Gräben angelegt und alte Gräben innerhalb der Kommune wieder durchlässig gemacht.

Schneider sieht vor allem beim Projekt Brückengraben Möglichkeiten für die Arbeitsgruppe, sich einzubringen. Beim Thema Schöpfwerk sei das etwas anderes, hier gehe es um EU-Fördergelder in Millionenhöhe. „Dieses Thema wird wohl woanders ausgefochten“.

Der Vorschlag von Ralf Schneider zur Gründung einer Arbeitsgruppe fand die Zustimmung der anderen Ortsbeiratsmitglieder. Wer über entsprechende Orts- und/oder Fachkenntnisse verfügt und in der Gruppe mitarbeiten möchte, kann sich bei ihm melden. „Wir könnten uns dann bereits in der nächsten Woche treffen“, so Schneider abschließend.

Von Edwin Sternkiker