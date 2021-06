Höchste Waldbrandwarnstufe in Wäldern des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft ausgerufen

Born

Aufgrund der lang anhaltende Trockenheit gilt ab sofort auch in den Wäldern des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft die Waldbrandgefahrenstufe 4. Das bedeutet höchste Waldbrandgefahr und erfordert größte Vorsicht für alle, die sich im und am Wald aufhalten. Die Zündbereitschaft ist extrem hoch, heißt es in einer Mitteilung des Nationalparkamtes Vorpommern mit Sitz in Born.

Heiße Katalysatoren können Unterholz entzünden

In den Nationalparken dürfen Fahrzeuge nur auf ausgewiesenen Parkplätzen abgestellt werden. Heiße Katalysatoren können trockene Vegetation entzünden. Rauchen und jegliches Feuerentzünden werden geahndet. Außerdem müssen unbedingt alle Waldzugänge für Lösch- und Rettungsfahrzeuge freigehalten werden. Im Falle eines Brandes ist sofort die Feuerwehr - Telefon 112 oder die Polizei - Notruf 110 - zu alarmieren. Je genauer die Brandstelle beschrieben werden kann, umso schneller kann die Feuerwehr vor Ort sein.

Von Timo Richter