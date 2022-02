Höhere Abwassergebühren in Barth: Boddenland-Chef erklärt Hintergründe

Ribnitz-Damgarten/Barth

Mit dem Thema Abwasser mag sich der durchschnittliche Bürger sicherlich eher selten befassen. In den Abfluss, aus dem Sinn lautet das Motto. Es gibt Appetitlicheres. Die Abrechnung ist an den Wasserverbrauch geknüpft.

Sobald man das jährliche Verbrauchsschreiben in der Hand hält, hat man trotzdem das Gefühl, das man ein eigentlich wohl ein Studium bräuchte, um alles zu verstehen. Dort, wo über die Gebühren entschieden wird, in den Gemeinde- und Stadtvertretungen, macht man in der Regel auch kein großes Gewese darum. Außer, wenn die Gebühren drastisch steigen. So wie jetzt teilweise.

Mehrkosten von fast 190 Euro

In Barth gab es jetzt größere Debatten um die Erhöhung der Schmutzwassergebühren. Im Dezember waren diese nicht beschlossen worden. Es gab Klärungsbedarf. Der wurde während der jüngsten Stadtvertretersitzung erfüllt, die höheren Gebühren wurden beschlossen. Der Hintergrund des Ganzen betrifft aber die gesamte Region bzw. die gesamte Abwasserwirtschaft in mehr oder weniger großem Ausmaß.

Anfang Dezember hatten die Stadtvertreter die Gebührenerhöhung abgelehnt, nun jedoch beschlossen. Die Schmutzwassergebühr steigt dabei auf den ersten Blick drastisch an, und zwar von 2,34 Euro pro Kubikmeter im vergangenen Jahr auf 3,45 Euro pro Kubikmeter in diesem Jahr. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch einer vierköpfigen Familie von etwa 170 Kubikmetern pro Jahr sind das Mehrkosten von fast 190 Euro. Kein Wunder also, dass die Gemüter erst einmal hochkochen.

Was aber dahinter steckt und dass die neue Gebühr zu relativieren ist, erklärt Martin Knust, Geschäftsführer der Boddenland Wasser & Abwasser GmbH. Die Boddenland kümmert sich um den Betrieb der Abwasseranlagen in verschiedenen Gemeinden der Region und auch um die Abrechnung. Knust verweist auf den Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern. Der hat 2020 nach einer Prüfung entschieden, dass Abwasserbetriebe sogenannte Kostenüberdeckungen nicht für Investitionen in die Abwasseranlagen nutzen dürfen. Kostenüberdeckungen sind im Grunde Überschüsse, die am Jahresende entstehen.

Jahre zuvor hätten laut Knust Kommunalaufsichtsbehörden genau diese Vorgehensweise empfohlen. Das sei auch sinnvoll gewesen, „bevor wir Fremdkapital aufnehmen und Zinsen zahlen müssen“, so Knust. Doch auch im Gesetz steht, dass Überschüsse nicht investiert werden dürfen. Stattdessen muss das Geld an die Verbraucher zurückgezahlt werden. Das hatte damals der Landesrechnungshof klargestellt.

Tatsächliche Gebührensenkung in Barth

Das Problem in Barth war, dass dort in den vergangenen Jahren sehr viel investiert worden war. Die Überschüsse waren also bereits ausgegeben, eine einmalige Gutschrift war nicht möglich. Deshalb entschied man sich, die Rückerstattung über niedrigere Gebühren abzuwickeln. Deshalb wurden die Abwassergebühren für die Jahre 2020 und 2021 drastisch gesenkt. Jetzt sind die Überschüsse quasi in monatlichen Kleinbeträgen zurückerstattet und die Boddenland GmbH kehrt in ihrer Kalkulation zu der von der Rückerstattung bereinigten Gebühr zurück.

Und die liegt tatsächlich unter der Schmutzwassergebühr von 2019, also der letzten „normalen“ Abrechnungsperiode. Damals wurden für einen Kubikmeter Schmutzwasser noch 3,63 Euro fällig. Also ist die Gebühr für dieses Jahr um 18 Cent geringer als 2019.

Andernorts im Gebiet der Boddenland gibt es ähnliche Fälle. Im Abwasserzweckverband Marlow/Bad Sülze gilt dabei noch der Ausnahmemodus, werden also in 2022 sogar noch die Überschüsse über die Gebühren zurückgegeben. 2,54 Euro pro Kubikmeter zahlen die Verbraucher hier derzeit. „Im nächsten Jahr wird man dort ebenfalls zu höheren Gebührensätzen zurückkehren müssen“, sagt Martin Knust. 2019 lag die Schmutzwassergebühr dort bei 3,51 Euro.

Investitionsstau in den kommenden Jahren

Das Grundproblem wird laut Knust in den kommenden Jahren sein, wie der Investitionsstau in den Abwasseranlagen unter den neuen Vorgaben aufgeholt werden kann. In den anderen kleineren Gebieten wie Schlemmin, Semlow und Trinwillershagen gibt es diese Probleme ebenfalls. Dort sind auch die Gebühren deutlich höher, weil die Kosten dort auf weniger Menschen umgerechnet werden müssen. In Schlemmin sind die Gebühren zuletzt auf 5,64 Euro pro Kubikmeter erhöht worden. In Semlow liegt die Schmutzwassergebühr bei 4,70 Euro pro Kubikmeter, in Trinwillershagen bei 4,50 Euro.

Auf den Abwasserzweckverband Körkwitz, dem neben der Stadt Ribnitz-Damgarten auch die Gemeinden Dierhagen, Ahrenshoop, Gelbensande und der Bereich des Marlower Ortsteils Kuhlrade angehören, habe es dagegen keine Auswirkungen der Entscheidung des Landesrechnungshofe gegeben.

Laut Norbert Schöler, stellvertretender Verbandsvorsitzender und Bürgermeister der Stadt Marlow, seien in den Jahren zuvor keine Überschüsse entstanden, die zurückgezahlt werden mussten. Tatsächlich bleiben die Gebühren 2022 auf demselben Niveau wie 2021, nämlich bei 2,40 Euro pro Kubikmeter. Schöler deutet jedoch auch an, dass zuletzt die Kosten, wie in allen Bereichen, gestiegen sind und weiter steigen könnten. Gut möglich, dass auch die Schmutzwassergebühren im Einzugsbereich des Klärwerkes Körkwitz im kommenden Jahr steigen.

Von Robert Niemeyer