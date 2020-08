Hof Körkwitz bei Ribnitz: Unfall am Blitzer

Hof Körkwitz/Ahrenshagen

Bei einem Verkehrsunfall in Körkwitz Hof sind am Mittwoch zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden 19 und 24 Jahre alten Männer, die in Rostock leben, mit ihrem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Sie waren aus Richtung Dierhagen kommend auf der Bäderstraße in Richtung B105 unterwegs, als sie in der engen Linkskurve am Blitzer offenbar geradeaus fuhren.

Die beiden Männer wurden leicht verletzt ins Uniklinikum nach Rostock gebracht. Der Pkw, ein Ford Zafira, war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Dafür wurde die Straße kurzzeitig gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von polizeilich geschätzten 10000 Euro.

Unter Drogen auf dem Moped

In Ahrenshagen wurde außerdem ein Mopedfahrer von der Polizei gestoppt. Der 26-Jährige war demnach nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für das Moped. Zudem schlug ein Drogenvortest auf THC an. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt.

Der Mann muss sich nun wegen Fahrens ohne Führerschein, Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und wegen des Verdachts des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

Von Robert Niemeyer