Wieder mal Hoffnung für die Reaktivierung des stillgelegten Teils der Darßbahn von Barth bis Prerow. Der Bund will das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz ändern. Dann wäre Bundesförderung auch für die Reaktivierung von ländlichen Bahnstrecken möglich, heißt es aus dem Schweriner Verkehrsministerium. Denkbar ab 2021 oder erst 2025? Die Odyssee geht weiter.

Fast zwei Jahre ist es her, dass Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) per Brief an den damaligen Landrat von Vorpommern-Rügen, Ralf Drescher ( CDU), Mittel für den Wiederaufbau der Darßbahn in Aussicht stellte. Bis heute hat sich wenig getan, die Kostenschätzung allerdings schoss von 40 auf 115 Millionen Euro in die Höhe.

Bund sichert finanzielle Hilfe zu – Höhe weiter unbekannt

Die Bundesregierung werde sich „finanziell an der Wiederinbetriebnahme der Darßbahn beteiligen“, erklärt Enak Ferlemann ( CDU), Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, auf eine Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Leif-Erik Holm.

Dies gelte im Rahmen des Eisenbahnkreuzungsgesetzes – also für „kreuzungsbedingte Kosten“ an der Meiningenbrücke und den Bahnübergängen an L 21 und L 211 – zu einem Drittel der Kosten. Weitere Kostenbeteiligung werde überprüft, so Ferlemann. Möglich, dass „50 Prozent hinsichtlich der weiteren Maßnahmen“ fließen. Konkreter wird er nicht.

Ein Durchbruch, nachdem es jahrelang an schriftlichen Zusagen mangelte? Landesverkehrsminister Christian Pegel ( SPD) hält sich bedeckt. Nach einem Gespräch mit dem Bund habe sein Haus „weitere Unterlagen“ übermittelt. „Dem Prüfergebnis sollte nicht vorgegriffen werden“, so Pegels Sprecherin.

AfD-Mann Holm : Pegel stellt Darßbahn aufs Abstellgleis

„Schluss mit dem Ausbremsen der Darßbahn“, fordert AfD-Mann Holm. „Wenn die geplante Änderung des Eisenbahnkreuzungsgesetzes in Kraft tritt, ist die Zeit der Ausreden für Minister Pegel vorbei.“ Pegel müsse „Farbe bekennen, mit wie viel Geld sich die Landesregierung beteiligen will“. Holm unterstellt: Die Landesregierung wolle das Projekt Darßbahn „offensichtlich aufs Abstellgleis verfrachten“.

Leif-Erik Holm (AfD) fordert zur Darßbahn endlich Taten. Quelle: dpa

Pegel kontert kühl: Das genannte Gesetz habe „keine gravierenden Auswirkungen auf die Gespräche“. Damit sei lediglich klar, dass Kommunen von Kosten für die Kreuzung von Bahn und Straßen entlastet werden. Bund und Land sollen dann je die Hälfte tragen. Bei der Darßbahn gehe es um rund 1,5 Millionen Euro.

CDU-Mann Rehberg : 30 Millionen Bundesgeld sind sicher

Die Schweriner SPD/CDU-Koalition kündigt seit Jahren die Wiederinbetriebnahme der Darßbahn an, als ein wichtiges Projekt für Vorpommern. Touristiker fordern dies genauso wie Bürgermeister, fürchten mit Urlaubern und Einheimischen überfüllte Straßen. Zwischen Velgast und Barth ist die Bahnverbindung für weitere Jahre abgesichert. Was aber wird mit dem Teil bis auf den Darß in Prerow?

Darßbahn: Erste Lok fuhr 1910 Die Darßbahn – ab 1910 fuhr die erste Lok der Preußischen Staatseisenbahnen auf die Halbinsel. Nach dem Ersten Weltkrieg florierte der Betrieb wegen zunehmenden Tourismusverkehrs. Nach dem Zweiten Weltkrieg ließen die Russen die Gleise zwischen Prerow und Bresewitz demontieren, die rund 18 Kilometer lange Strecke Barth – Prerow wurde stillgelegt. Ende 2002 übernahm die Usedomer Bäderbahn die Trasse.

Die finanzielle Zusage des Bundes hebt Eckhardt Rehberg, CDU-Chefhaushalter im Bundestag, seit Jahren hervor. 30 Millionen Euro seien sicher, sagt er auch jetzt. Allerdings könnte es sogar mehr sein. Der Bund werde seine Zuschüsse über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz erhöhen – von jetzt 333 Millionen auf jährlich eine Milliarde ab 2021, auf zwei Milliarden Euro ab 2025. Davon könnte auch die Darßbahn profitieren, so Rehberg. „Denn das Gesetz soll erweitert werden.“

Pegel : neues Gesetz mit Chancen für Bahnstrecken auf dem Land

Pegel stimmt zu: Mit Änderung des Gesetzes als Teil des Klimapaketes „bestünde sofort nach Inkrafttreten grundsätzlich erstmals eine Möglichkeit zur Förderung der Reaktivierung von Bahnstrecken auch im ländlichen Raum“. Daher verhandele das Land weiter. Bedingung: Es müsse sichergestellt werden, „dass Investitionen und Betrieb langfristig finanziert werden können“.

Ein anderer Faktor könnte die Darßbahn noch ausbremsen. Laut Rehberg steigen die Baupreise derzeit pro Jahr um sieben bis zehn Prozent.

