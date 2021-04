Hohe Infektionszahlen: Landkreis bietet Corona-Tests in Zingst an

Zingst

So besorgniserregend ist das Infektionsgeschehen im Seeheilbad Zingst, dass nun der Landkreis ein mobiles Testzentrum in den Urlauberort geschickt hat. Noch heute können Einwohner einen kostenfreien PCR-Test in der Sporthalle an der Schule absolvieren. Geöffnet ist das Zentrum von 9.30 bis 16 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Probanden müssen sich ausweisen können.

Immerhin knapp 40 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus weist die Kreisverwaltung allein für Zingst aus – bei rund 3000 Einwohnern. Die Zahl der Infektionen ist in den vergangenen Tagen kontinuierlich gestiegen. Gerade weil es keinen Hotspot gibt, etwa einer „Explosion“ der Zahl von Infizierten in einer Einrichtung wie einer Klinik oder Kindertagesstätte, ist der Landkreis aufgeschreckt, will durch die Tests die Infektionsketten schließen.

„Ich will es einfach wissen“

„Ich will es einfach wissen“, sagt am Montag Stefan Petschaelis vom gemeindeeigenen Abwasserentsorgungsbetrieb. Zwar hat er auch schon Schnelltests selbst durchgeführt, aber sein Vertrauen in die Ergebnisse dieser Tests seien begrenzt. Und wenn nun so ein Angebot gemacht werde, lasse er sich eben testen. Die Durchführung selbst bezeichnete Stefan Petschaelis nach Abgabe der Probe als „Spaziergang“.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch ein Senioren-Paar kurvt am Mittag mit ihren Fahrrädern zur Sporthalle der Zingster Schule. Sie machen den Test nicht ganz freiwillig. Die beiden Senioren lassen sich testen, weil es in dem Ort ihrer Einschätzung nach viel zu viele unvernünftige Urlauber gebe. Das Paar macht sich augenscheinlich Sorge um die Gesundheit. „Wir hoffen aber, dass bald wieder geöffnet ist“, sagt der Zingster, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

Keine explosionsartige Steigerung

Bürgermeister Christian Zornow (CDU) hält sich zu diesem Thema zurück. Gesteuert werde die Aktion vom Gesundheitsamt der Kreisverwaltung. Er sei auf Anfrage auf gefordert worden, Räume für die Testaktion zur Verfügung zu stellen. Mit der Turnhalle war das kein Problem, die war sowie als Möglichkeit für die Einrichtung eines Testzentrums an den Landkreis gemeldet worden. Jetzt musste die Einrichtung vergleichsweise kurzfristig so vorbereitet werden, dass der Landkreis mit dem auf Montag und Dienstag angelegten mobilen Testzentrum einziehen konnte.

Die Infektionszahlen in dem Seeheilbad sind nicht „explosionsartig“ gestiegen. Eine Kreissprecherin sagte in der zurückliegenden Woche, das Infektionsgeschehen erfolge durchgehend, also durch die Einwohner des Seeheilbades. Waren es erst gut zehn Infizierte, waren es wenige Tage später bereits 17. Inzwischen ist die Zahl auf 37 bestätigte Infizierte gestiegen. Betont wurde, dass sich die Infektionen sozusagen „quer Beet“ ausbreiteten, es keinen einzelnen Infektionsherd gebe. Die Sprecher der Kreisverwaltung waren bis zum späten Nachmittag nicht zu erreichen.

Kontinuierliche Steigerung

Bei einer Einwohnerzahl von rund 3000 Menschen ist das eine deutliche Steigerung. Im Zusammenhang mit Quarantänemaßnahmen ist inzwischen auch die Verwaltung des Seeheilbades betroffen, wie der Bürgermeister auf Nachfrage bestätigt.

Zuletzt gab es einen Ausbruch von Corona-Infektionen in der Klinik in Prerow. In der Ostsee-Klinik mussten im November vergangenen Jahres rund 200 Patienten nach dem Ausbruch einer Corona-Infektion vorzeitig nach Hause fahren. Seinerzeit hatten Tests die Ansteckung von insgesamt 28 Personen ergeben, darunter fünf Mitarbeitern der Klinik.

Probe aus dem Rachen

Vor der Turnhalle stehen Fahrzeuge des Deutschen Roten Kreuzes. Sven Kuschnierz gehört zum Betreuungszug des Wohlfahrtsverbandes Rügen/Stralsund. Eingehüllt in einen Ganzkörper-Schutzanzug nimmt er von den Zingstern die Proben aus dem Rachenraum. Innerhalb von 48 Stunden, erläutert er, lägen die Ergebnisse vor. Kein Anruf seitens des Gesundheitsamtes bedeute einen negativen Test, bei einem Anruf seitens des Gesundheitsamtes liege eine Infektion mit dem Coronavirus vor.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter