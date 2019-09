Hoher Sachschaden bei Unfällen bei Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten

Die Ribnitz-Damgartener Polizei hatte am Mittwoch alle Hände voll zu tun. Gleich zu fünf Unfällen wurden die Beamten gerufen. Dabei wurde eine Frau verletzt. An einem Unfall war auch ein Kind beteiligt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

In der Nähe von Böhlendorf war am Morgen gegen 8.30 Uhr ein Autofahrer aus der Nähe von Kassel ( Hessen) von der Fahrbahn abgekommen. Der 69-Jährige war mit seiner 68 Jahre alten Frau auf der Landesstraße 23 in Richtung Bad Sülze unterwegs, als er in einer Linkskurve offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen kam auf einem Feld links der Fahrbahn zum Stehen. Die 69-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Wagen selbst konnte erst spät geborgen werden, weil die Strecke aufgrund der gesperrten A20 als Umleitung für den Autobahnverkehr ausgeschildert war. Um den Verkehrsfluss nicht zu behindern, wurde der Mercedes erst Stunden später abgeschleppt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15000 Euro.

Auf der Landesstraße 23, zwischen Ravenhorster Dreieck und Eickhof bei Schlemmin, waren gegen 10.20 Uhr ein Transporter und ein Audi zusammengestoßen. Als der 56-jährige Audi-Fahrer aus der Nähe von Trier ( Rheinland-Pfalz), , der mit seiner 55 Jahre alten Frau unterwegs war, nach links in einen Waldweg abbiegen wollte, überholte der Transporterfahrer aus der Nähe von Güstrow. Der Transporter touchierte dabei den Pkw. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von polizeilich geschätzten 15000 Euro.

Gegen 12.50 Uhr wurde der Polizei ein Unfall in Dierhagen gemeldet. Ein 82-jähriger Mann aus der Nähe von Weimar ( Thüringen) war mit seinem Fiat aus einer Grundstücksausfahrt in die Ernst-Moritz-Arndt-Straße eingebogen. Dabei nahm er offenbar einer 19-jährigen Toyota-Fahrerin aus Falkensee ( Brandenburg) die Vorfahrt. Die junge Frau konnte zwar rechtzeitig bremsen, eine 20-jährige Polo-Fahrerin, ebenfalls aus Falkensee, hinter dem Toyota jedoch nicht. Es kam zum Auffahrunfall. Der geschätzte Sachschaden: etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Am Nachmittag wurde die Polizei abermals zur Landesstraße 23 gerufen. Kurz vor dem Abzweig nach Schlemmin hatte sich gegen 14.12 Uhr ein Lkw in der Bankette festgefahren. Die Strecke musste für die Bergung des Lkw für etwa anderthalb Stunden gesperrt werden. Der 36-jährige Fahrer des Lkw, der von der Insel Rügen stammt, blieb unverletzt. Der Sachschaden hält sich mit 400 Euro in Grenzen.

In Dettmannsdorfhatte am Nachmittag ein 29-jähriger Autofahrer aus Tribsees offenbar eine rote Fußgängerampel übersehen. Mit seinem Wagen touchierte er einen achtjährigen Jungen, der die Straße überqueren wollte. Der Achtjährige war laut Polizei augenscheinlich unverletzt, wurde aber zur genaueren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich hier auf etwa 150 Euro.

Von Robert Niemeyer