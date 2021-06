Hohes Ufer Ahrenshoop: Urlauber bemängelt irritierende Beschilderung

Wustrow/Ahrenshoop

Schon zwei Todesfälle im Bereich des Hohen Ufers zwischen Wustrow und Ahrenshoop. Die Retter können den Bereich nur sehr schwer oder sogar gar nicht mit Fahrzeugen erreichen. Seitens des Amtes ist der Abschnitt gesperrt. Große Schilder weisen auf das Betretungsverbot hin.

Von den Warnhinweisen lassen sich die Urlauber aber nicht aufhalten, wie der Leipziger Lutz Brose beobachtet hat. Trotz des Beitrages in der OSTSEE-ZEITUNG am Montag, seien „etliche Urlauber in den vom Ahrenshooper Wehrführer Benjamin Heinke als ,brandgefährlichen’ Abschnitt geströmt, schreibt der Mann aus Leipzig.

Klarheit gefordert

Neben dem Reiz des Verbotenen sieht Lutz Brose dafür eine nicht eindeutige, irritierende Beschilderung als verantwortlich an. Von Wustrow kommend verweise ein Schild auf das Betretungsverbot. Gleich dahinter allerdings kündige ein weiteres Schild den Anfang des Hundestrandes an. „Hier sollte, nein hier muss Klarheit geschaffen werden“, fordert Lutz Brose. Das Betretungsverbot müsse dann aber auch konsequent durchgesetzt werden. „Empfindliche Bußgelder sprechen sich in Urlauberkreisen schneller herum, als manche heimliche Sommerliebe.“

Das Schild zum Betretungsverbot steht dem Ahrenshooper Wehrführer und Amtsvorsteher Benjamin Heinke schon einige Jahre dort. Nach Inaugenscheinnahme hieß es: „Das Schild zum Hundestrand kommt weg beziehungsweise wird versetzt.“ Ein Betretungsverbot gelte allerdings unabhängig vom Anfang eines Hundestrandes. Diese Einschätzung wird auch in der Ahrenshooper Kurverwaltung geteilt. Man sei aber dankbar für den Hinweis.

Von Timo Richter