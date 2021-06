Ahrenshoop

Jahrelang war es ruhig im Bereich des Hohen Ufers in Ahrenshoop. Das hat sich in den vergangenen Monaten geändert, schon zwei Todesfälle haben sich in dem Uferabschnitt ereignet. Ein Lehrer aus Rostock starb während des Angelns, erst jüngst starb ein Spaziergänger. Nur mit dem Einsatz eines Hubschraubers konnte Ende vergangenen Jahres eine Person gerettet werden.

Der Ahrenshooper Wehrführer Benjamin Heinke bezeichnet den Abschnitt zwischen Wustrow und dem Künstlerort darum auch als „brandgefährlich“. Große Hinweistafeln machen auf die Gefahren aufmerksam, der Bereich darf nicht betreten werden. Doch nur wenige Menschen halten sich daran.

Leichtsinn bringt Retter in Gefahr

Im Notfall können die Einsatzkräfte von Rettungsdienst oder Feuerwehr den Einsatzort aber nicht mit Fahrzeugen erreichen. Die Feuerwehr schafft es aus Richtung Wustrow kommende gerade noch bis in die Nähe der abgestürzten Bauteile der früheren Radarstation. Notfalls müssen die Retter laufen. Im Ernstfall entscheidet der Zeitverlust über Leben und Tod. Schon jetzt benötigt die Feuerwehr für die Anfahrt in den Bereich doppelt so viel Zeit, wie zu jedem anderen Einsatzort in Ahrenshoop, sagt Benjamin Heinke.

Ihm als Wehrführer wäre es am liebsten, die Menschen würden sich an das Betretungsverbot halten. Die problematische Erreichbarkeit im Notfall sei nur das eine. Das andere ist: Es handele sich um ein früheres Militärgelände. „Wer weiß, was da noch alles im Boden steckt – und dann nach und nach am Ufer landet.“ Außerdem bringe der Leichtsinn der Menschen in dem Abschnitt auch die Retter selbst in Gefahr.

Von Timo Richter