Barth

Seit Jahrzehnten sind um diese Zeit die an der Steganlage des Barther Segler-Vereins liegenden Boote und Yachten das untrügliche Zeichen für die beginnende Wassersportsaison in der Stadt. In diesem Jahr ging der Saisonstart, der am vergangenen Sonnabend mit dem Kranen der Boote vollzogen wurde, etwas holprig über die Bühne.

Ursprünglich bereits für den Sonnabend der Vorwoche geplant, musste er aufgrund des von der Landesregierung erlassenen Kontaktverbotes für Sportboothäfen abgesagt werden. Erst als die Bestimmungen am 19. April gelockert wurden und das Kranen gestatteten, konnte kurzfristig ein Ersatztermin anberaumt und erneut ein Kran geordert werden. Die Bootseigner aus der Region wurden darüber telefonisch in Kenntnis gesetzt.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Jahreshauptversammlung erst 2021

Leider musste die Jahreshauptversammlung des Vereins, die zur Vermeidung einer zweimaligen Anreise auswärtiger Bootseigner an den Sliptermin gekoppelt ist und immer am Vorabend stattfindet, ebenfalls ausfallen.

Weil Bootseigner aus anderen Bundesländern nach wie vor nicht nach MV einreisen dürfen, wird zu einer Jahreshauptversammlung mit den nach Vereinsrecht zwingend notwendigen Fristen wohl erst im nächsten Jahr wieder eingeladen werden. So ließ es jedenfalls der Vereinsvorstand des BSV verlauten.

Zur Galerie Nach der Lockerung des Kontaktverbotes durften auch beim Barther Segler-Verein die Boote ins Wasser gekrant werden. Yachten auswärtiger Eigner, die noch nicht startklar sind, blieben an Land.

15 Boote wieder im Wasser

Der Motorsegler „Fragezeichen“ auf dem Weg zum Liegeplatz am Steg. Quelle: Volker Stephan

Weil sie noch nicht fertiggestellt sind, blieben einige Boote auswärtiger Eigner an Land, während andere durch Bevollmächtigte zu Wasser gebracht wurden. So kümmerten sich zwei langjährige Mitglieder um die Yacht einer Hallenser Sportfreundin, während der gewerbliche Dienstleister Dirk Rammin das Boot eines Seglers aus Solingen vorbereitet hatte und beim Kranen begleitete.

15 Yachten fanden so den Weg ins Wasser, weitere warten im Freien, im Schipperschuppen bzw. auf gewerblichen Winterliegeplätzen noch auf ihre Frühjahrsüberholung, um dann später individuell gekrant zu werden.

Vorbereitung des Inklusionssegel-Projektes ruht

Mit diesem Hintergrund und auch wegen des weiterhin bestehenden Einreiseverbotes sind leider auch die ersten beiden Läufe zur Barther Stadtmeisterschaft, die im Rahmen des Ansegelns am 16. Mai auf der Grabow ausgetragen werden sollten, abgesagt worden, wie Peter Thum informierte. Er ist im BSV-Vorstand als sogenannter „Arbeitsminister“ für das Investitionsgeschehen auf dem Vereinsgelände sowie für das Slippen der Boote verantwortlich. „Wir werden prüfen, ob wir alle vier Läufe am Absegelwochenende vom 2. bis 4. Oktober schaffen würden“, versprach er.

Zu den bisher aufgeführten terminlichen Verwerfungen, die für alle Segelvereine in der näheren und weiteren Region identisch sein dürften, kommen beim BSV noch einige ganz spezifische Folgen der Corona-Krise hinzu. So sprach Peter Thum die ursprünglich für Mitte Mai in der Gemeinde Kolberg ( Polen) geplante Ausbildung der sogenannten Nullgruppe (Ausbildung der Ausbilder) des länderübergreifenden Inklusionssegel-Projektes „Baltic for all“ an. „Die ist erst einmal auf unbestimmte Zeit verschoben worden, aber wir hoffen, sie noch in dieser Saison abschließen zu können.“

Noch keine Fördermittel für Schwimmsteg

Peter Thum, Vorstandsmitglied des Barther Segler-Vereins Quelle: Volker Stephan

Den mit einer Fördermittelzusage angeschafften und für die Umsetzung des Vorhabens zwingend notwendigen Schwimmsteg (die OZ berichtete) habe der Verein vorfinanziert, doch verständlicherweise sei wegen der Überlastung der zuständigen Stellen bisher kein Fördermittelrückfluss erfolgt. „Um die Mittel nicht zu verlieren, wollen wir die Verlängerung des Projektzeitraumes beantragen und sind sehr optimistisch, sie auch bewilligt zu bekommen.“ Demnächst solle eine Flagge mit dem Projektlogo an einem Mast des Vereinsgeländes wehen, kündigte er an.

Das sind nach Peter Thum jedoch nicht die einzigen Tücken der gegenwärtigen Misere. Denn obwohl der Verein über keine Einnahmen aus Stellflächen und Gastliegeplätzen verfüge, liefen neben den Fixkosten auch die Kredit- und Zinstilgungen für das Jugendzentrum und den Schipperschuppen weiter. „Das bringt uns momentan nicht in die Schieflage, aber es zehrt an der Substanz und ein Ende der touristischen Beschränkungen ist nicht abzusehen“, räumte er ein.

Arbeiten auf dem Vereinsgelände gehen weiter

Unabhängig davon laufe in seinem Betrieb (TAB) die Vorbereitung der Haltepfähle für den neuen Betonschwimmsteg. „Wir haben 13 Meter lange Stahlrohre mit dem Durchmesser von 323 Millimeter beschafft und sind dabei, sie zu beschichten.“ Der Auftrag zum Rammen sei bereits an ein regionales Wasserbauunternehmen vergeben worden. In Arbeit sei auch die Errichtung der neuen Tor- und Zaunanlage. Der unansehnliche alte Zaun im Eingangsbereich, der bereits zur DDR-Zeit aufgestellt worden war, solle in den nächsten Tagen komplett verschwinden, der neue endgültig im Mai stehen.

Zum Schluss wünschte sich Peter Thum, dass die Kinder- und Jugendgruppe bald ihren Trainingsbetrieb wieder aufnehmen könne. „Die segeln ja an der frischen Luft und sitzen außerdem allein in ihren Booten.“

Lesen Sie auch:

Von Volker Stephan