Barth

Nach dem Frontal-Zusammenstoß mit sechs Schwerverletzten am Dienstag bei Barth hat die Polizei weitere Details bekannt gegeben. Demnach geriet offenbar eine Frau aus Barth am Steuer ihres Autos in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr, als sie gegen 14.30 Uhr auf der L23 in Richtung Löbnitz unterwegs war. Auf Höhe des Flughafens kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen Auto. Warum die Frau ihre Fahrspur verließ, ist noch unklar.

Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde die Bartherin in ihrem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Mit im Auto der 30-Jährigen: eine schwangere Jugendliche, ein fünf Jahre altes Mädchen sowie ein drei Monate altes Baby. Alle vier Insassen wurden schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus. Die Schwangere wurde in den Schockraum der Uni Rostock gebracht.

Anzeige

Zur Galerie Schwerer Unfall auf der Landstraße 23 zwischen Löbnitz und Barth: Am Dienstagnachmittag sind dort zwei Autos frontal zusammengestoßen. Sechs Personen, darunter drei Kinder, wurden schwer verletzt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz.

Die Fahrerin aus Barth erfasste im Gegenverkehr einen Pkw aus Leipzig. Dort saß eine 61 Jahre alte Frau am Steuer, ein 68-Jähriger war ihr Beifahrer. Auch diese beiden Personen wurden schwer verletzt.

Weitere OZ+ Artikel

Wie die Polizei weiter berichtet, waren vier Ersthelfer am Unfallort, darunter zwei Mitarbeiter des Rettungsdienstes. Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzen die Beamten auf 15 000 Euro. Die L 23 war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

Von OZ