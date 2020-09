Ribnitz-Damgarten

45 ehrenamtlich tätige Begleiterinnen und Begleiter sind derzeit für den Hospiz-Verein Ribnitz-Damgarten im ambulanten Hospizdienst tätig. „Zu ihren Aufgaben gehört es, Schwerstkranke und Sterbende auf ihrem letzten Lebensabschnitt zu begleiten, ihnen zuzuhören und Zeit zu schenken. Und sie möchten deren Angehörigen zur Seite stehen“, sagt Andrea Wagner. Sie ist eine von zwei Koordinatorinnen des Hospiz-Vereins.

Vorbereitet auf diese Tätigkeit werden die Begleiter in einem einjährigen Kurs. Im November startet der nächste. Andrea Wagner: „Die Teilnehmer setzen sich während der Ausbildung mit den Themen Krankheit, Sterben, Tod und Trauer auseinander und lernen, mit der Tatsache umzugehen, dass das Sterben zum Leben gehört.“

Da hier existenzielle Fragen berührt werden, nehme man sich in diesem Kurs viel Zeit, insgesamt übers Jahr gerechnet rund 120 Stunden, erläutert Andrea Wagner weiter. Um eine intensive Ausbildung zu ermöglichen, werde die Teilnehmerzahl auf maximal zwölf begrenzt. Vier Interessenten haben sich bereits gemeldet. Eine von ihnen ist Kathrin Gräning aus Barth. 1998 war sie an Krebs erkrankt, erzählt sie. Damals seien ihr viele Gedanken zum Thema Endlichkeit des Lebens durch den Kopf gegangen. Auch in den zwanzig Jahren ihrer Tätigkeit als Altenpflegehelferin auf Mini-Job-Basis sei sie oft mit diesem Thema in Berührung gekommen.

Eigentlich habe sie sich schon vor längerer Zeit bei Andrea Wagner melden wollen. Aber immer wieder sei sie davon abgekommen, sagt sie. Nachdem sie nun jedoch ihren Job als Altenpflegehelferin aufgegeben und damit mehr Zeit habe, wollte sie Nägel mit Köpfen machen und habe sich für den Kurs angemeldet. „Ich freue mich, dass es nun im November losgeht“, so die Bartherin.

Wer ebenfalls Interesse hat, kann sich unter Tel. 0151/17348255 melden. Noch ein Hinweis: Vor dem Kursstart werden die Interessenten zu Vorgesprächen eingeladen. „Hier können alle Fragen, die sie bewegen, besprochen werden“, so die Koordinatorin abschließend.

Von Edwin Sternkiker