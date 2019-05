Ahrenshoop

Ein Beikoch, eine Kellnerin – zuwenig Personal, um ein Restaurant auf gutem Niveau führen zu können. Das Hotel „Der Fischländer“ firmiert inzwischen als garni. Das Restaurant ist geschlossen. Für die Gäste gibt es Frühstück, nachmittags werden Kaffee und Kuchen angeboten und abends ist zuweilen die Bar geöffnet. Isabella Holldack und Thomas Glass sind mit dem Schritt zu den Ursprüngen des Hotels zurückgekehrt. Denn als „Der Fischländer“ vor mehr als 20 Jahren die Pforten öffnete, sollte das Hotel nur mit Frühstücksangebot geführt werden. Personalmangel hat die Eigentümer des Hotels zu dem Schritt gezwungen. Gleichwohl rangiert es weiterhin auf Vier-Sterne-Niveau. Erst am Donnerstag konnte das Team die Bronzetafel vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband ( Dehoga) entgegennehmen – zum siebten Mal in Folge.

Das Aus für das Restaurant im „Fischländer“ ist symptomatisch für die Region. Etliche Hotels auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst haben das Angebot zumindest eingeschränkt, indem Schließtage eingeführt oder die Bewirtung von Außer-Haus-Gästen ausgesetzt wurden. Allerorten auf der Halbinsel wird das Restaurantsterben beklagt. Über die Ursachen wird indes trefflich gestritten. Erst gestern wurde in der Bundesregierung über ein neues Gesetz zur Einwanderung von Facharbeitern aus dem Ausland diskutiert.

Respekt vor Risiko gewünscht

Geradezu reflexhaft kommt in diesem Zusammenhang die Forderung nach einer besseren Entlohnung. Doch jedem Hotelier, jedem Gastronomen ist bewusst: Wenn nur Mindestlohn gezahlt wird, ist dauerhaft kein Personal zu bekommen. Aus Unternehmersicht wird die Situation zuweilen ganz anders beschrieben. Mitarbeiter trügen durch ihre Leistung eine Mitverantwortung für den Betrieb. Angesichts des Fachkräftemangels jedoch habe sich das Bewusstsein bei vielen Beschäftigten verschoben. Von Verantwortung und Respekt für die unternehmerische Leistung und das unternehmerische Risiko sei nicht mehr viel übrig geblieben, sagen Thomas Glass und die Dehoga-Regionalvorsitzende Andrea Saatmann unisono. Verspätungen oder unangekündigte Wechsel des Arbeitgebers seien die Folge.

Das und fehlender beziehungsweise mit den Gehältern in der Gastronomie nicht zu bezahlender Wohnraum sind in Augen von Dehoga und den Inhabern des „Fischländers“ die größten Probleme, um Fachkräfte in die Region zu bekommen. Thomas Glass hat Wohnungen in Wustrow, eine Dierhäger Hotelchefin hält Wohnungen in Ribnitz-Damgarten für Mitarbeiter vor, kutschiert die sogar noch zum Arbeitsplatz, weil der öffentliche Personennahverkehr zu den betreffenden Zeiten keinen Bus anbietet.

Schluss mit Stress und Ärger

„Ich bin froh, dass wir das 20 Jahre lang geschafft haben“, sagt Isabella Holldack. Nun ist sie froh, dass Schluss ist, wie sie betont. Die vergangenen zweieinhalb Jahre seinen in Küche und Service bestimmt gewesen von Stress und Ärger. Ganz anders im Zimmerservice, dort arbeite eine Stammbelegschaft, die teilweise von Anbeginn mit dabei sei. Nach dem Schließen des Restaurants sei wieder mehr Zeit für Gäste, mehr Zeit für die Entwicklung des Hotels. Ein Ziel hat Thomas Glass klar vor Augen: „Beim Frühstück wollen wir die besten werden.“ Der Hotelier ist gespannt, viele Berufskollegen überlegten sich, auch diesen Weg zu gehen.

Seitens des Dehoga wird den Einschätzungen der Praktiker Verständnis entgegengebracht. Andrea Saatmann, selbst Inhaberin eines Hotels in Ahrenshoop, würdigt die Leistung, ein Haus über so viele Jahre auf dem hohen Niveau zu halten. „Das ist unglaublich mühsam.“ Mit Nostalgie, eine Pension an der Ostsee zu führen, habe das nichts zu tun.

Die Ahrenshooperin kritisiert zudem die Bewertungsportale. Anonym könnten dort Einschätzungen abgegeben werden. Seit Jahren plädiert Andrea Saatmann für die Schaffung eines ebensolchen Portals für Gastgeber. Da könnte dann auch das Verhalten von Gästen dargestellt werden.

Timo Richter