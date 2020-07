Dierhagen

Die Hotels in der Region haben einen neuen Star. Es ist das Strandhotel Dünenmeer im Dierhäger Ortsteil Neuhaus, dass sich nun mit fünf Sternen schmücken darf. Gerade erst hat der Präsident des Landesverbandes des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga), Lars Schwarz, die Plakette mit den fünf Sternen in dem Hotel abgeliefert.

Für den Dehoga-Chef in Mecklenburg-Vorpommern war das eigenen Worten zufolge ein ganz besonderer Termin. „Es war mir eine besondere Freude“, sagt Lars Schwarz. Denn nun entspreche die Kategorie auch der seit Längerem beobachteten Qualität des Hauses.

Sieben Fünf-Sterne-Häuser in MV

Nur sieben Fünf-Sterne-Häuser existieren in Mecklenburg-Vorpommern. Lars Schwarz wünscht sich ausdrücklich weitere Hotels im höchsten Segment. „Wir können Tourismus“, sagt der Dehoga-Chef. Mecklenburg-Vorpommern zeichne sich durch Angebote aller Kategorien aus. „Der Mix passt“, aber zusätzliche Angebote im hohen Sterne-Segment seien willkommen. Allein auf solche Hotels zu setzen, lehnt Lars Schwarz ab. „Schickimicki kann Sylt besser als wir.“

Eine Diskussion über Massentourismus, vor allem nach den Lockerungen der Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie sieht Lars Schwarz aktuell nicht. Das Hauptproblem sei die Verteilung touristischer Angebote im Land selbst. Es gibt eine Konzentration an der Küste. Mecklenburg-Vorpommern sei dennoch zurecht Urlaubsland Nummer eins. Das könne auch mit stolzer Brust getragen werden.

Eigentümer will Neuausrichtung

Mit gehörigem Abstand haben die Angebote im Hotel Dünenmeer die Grenze zur Fünf-Sterne-Kategorie übersprungen. Das war Teil der Neuausrichtung des Hauses in Neuhaus, wie Hoteldirektor Karsten von der Heide sagt. In Abstimmung mit dem Eigentümer Eckehard Adams sei im Dünenmeer der Blick verstärkt auf ungezwungen Luxus gelegt worden.

Das zuletzt als Familienhotel beworbene Strandhotel Fischland in Dierhagen-Strand hat bei der Einstufung durch den Dehoga die Bewertung als Vier-Sterne-superior-Haus für die kommenden drei Jahre bestätigt. Nach Einschätzung Lars Schwarz´ besitzt das Strandhotel Fischland aber ebenfalls das Potenzial für eine Fünf-Sterne-Wertung.

Exklusive Angebote

Auch dort hat es eine Neuausrichtung gegeben, wie Marketing-Manager Oliver Koeppen bestätigt. Der Schwerpunkt liegt nun bei exklusiven Sport- und Wellnessangeboten. Die vielseitigem Sport- und Wellnessangebote in der 4500 Quadratmeter großen Spa- und Sportwelt „Meerzeit“ rundeten das kulinarische Angebot ab. Mit der Ostsee-Lounge findet sich im Strandhotel Fischland das einzige Sternerestaurant in der Region. Auch in diesem Jahr wurde das Strandhotel Fischland als Sport- und Gesundheitshotel 2020 ausgezeichnet.

Die Klassifizierung des Strandhotels Dünenmeer als Fünf-Sterne-Haus war laut Karsten von der Heide längerfristig geplant, der Standard sei schließlich schon länger vorhanden. Nun aber wolle das Hotel nicht mit einem Paukenschlag die neue Einstufung verkünden. Karsten von der Heide will die neue Einstufung lieber peu à peu kundtun.

Begehrlichkeiten geweckt

Die Höherstufung wecke möglicherweise neue Begehrlichkeiten, sagt die stellvertretende Direktorin Maja Stephan. Weil die Qualität auch schon in der Vergangenheit so gut war, ergäben sich für die Gäste infolge der Höherstufung nun keine offensichtlichen Änderungen. Allein am Zimmerpreis lasse sich die Kategorie nicht ablesen.

Der Dehoga-Präsident des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern sieht in der Einstufung einen europaweit gültigen Qualitätsmaßstab. „Die Sterne sind das Original.“ Gegen Trickser, die eine vermeintliche Einstufung mit Sonnenblumen oder Sonnen im Werbeauftritt vortäuschen, geht der Dehoga rigoros vor. Vorrangig gehe es um Hoteliers, sie sich mit nicht vorhandenen offiziellen Sternen schmückten, ein Dorn im Auge des Dehoga sind auch Hotels, die – nicht kategorisiert – beispielsweise mit der Qualität im Fünf-Sterne-Bereich für ihr Haus werben würden. Die wichtigsten Tester sind am Ende die Gäste.

Von Timo Richter