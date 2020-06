Barth

Nach siebenjähriger Tätigkeit als Direktorin des Hotels Speicher Barth wurde Heike Sommer am vergangenen Freitagnachmittag im Rahmen einer kleinen Feierstunde im engen Kreis von der Eigentümer- und Betreiberfamilie Johnson aus Kiel verabschiedet.

Zuvor hatten schon die Mitarbeiter die Gelegenheit erhalten, mit ihrer langjährigen Chefin ein letztes Mal mit Sekt anzustoßen. Die Stimmung war emotional, vor allem Heike Sommer fiel die Trennung von der vertrauten Umgebung und dem Personal sichtlich schwer.

Grund für ihre Entscheidung, in die alte Heimat Rügen zurückzukehren, sei der bevorstehende Betreiberwechsel des Hotels, erklärte Heike Sommer. Auf Basis ihres Anstellungsverhältnisses als Direktorin hätte zwar die Möglichkeit bestanden, die Tätigkeit fortzuführen, aber wegen des Endes der von ihr als sehr vertrauensvoll empfundenen Zusammenarbeit mit den Johnsons wolle sie den Speicher zeitgleich mit ihnen verlassen. Vermissen werde sie jedoch ihre Mitarbeiter, die ihr - gerade in der aktuellen Besetzung - sehr ans Herz gewachsen seien, und natürlich den Speicher selbst.

Heike Sommer erinnert sich gern an die Barther Jahre

Schon bei einem Vorab-Gespräch hatte die scheidende Direktorin über ihre Eindrücke, Erinnerungen und Erlebnisse aus sieben Jahren berichtet. So hätte sie sich ab Mai 2013 zunächst mit dem Marketing des Speichers befasst, um ihre Tätigkeit als Direktorin, die am 1. November 2013 begann, vorzubereiten.

Als besondere Höhepunkte ihrer Barther Zeit fielen Heike Sommer spontan die fünf Speicherbälle ein, in deren Ergebnis viel Geld für gemeinnützige Vereine gesammelt werden konnte. Außerdem hätte sie einst ihren Mann im Hotel kennengelernt und so schon das Beste mit nach Rügen nehmen können.

Das Hotel Speicher in Barth. Quelle: Uwe Rossner

Ganz sicher werden der 54-Jährigen auch die jährlichen Kammermusiktage sowie das erfolgreiche Abschneiden des Speichers in der TV-Doku „Mein himmlisches Hotel“ (Privatsender Vox, Februar 2015) in dauerhafter Erinnerung bleiben.

An die Stadt Barth, wo sie sich von Anfang an freundlich aufgenommen fühlte und neben ihren Mitarbeitern und Gästen auch viele besondere Menschen aus der Region kennenlernte, nehme sie ausschließlich gute Erinnerungen mit, versicherte sie.

Landrat würdigte Engagement der Direktorin

Eine Bestätigung dafür lieferte der bei der Verabschiedung anwesende Landrat Dr. Stefan Kerth mit seiner kleinen Rede, während der er Heike Sommer mit dem vertraulichen Du ansprach und ihr Engagement würdigte. Der frühere Bürgermeister der Boddenstadt, der nur wenige Gehminuten vom Hotel zu Hause ist, hatte die Direktorin während seiner Barther Amtszeit sowohl dienstlich als auch privat schätzen gelernt.

Den Investoren und Eigentümern Hannelore und Hans Herrmann Johnson dankte er bei dieser Gelegenheit, sich einst für den aufwendigen Umbau des alten Kornspeichers entschieden und damit einen Meilenstein in der touristischen Entwicklung der Stadt gesetzt zu haben. „Meine Amtskollegen aus Städten vergleichbarer Größenordnung brachten immer wieder ihre Bewunderung zum Ausdruck, dass wir in Barth über ein ‚richtiges‘, hoch professionell betriebenes Hotel verfügen.“

Heike Sommer will sich erst mal der Familie widmen

Mit ihrer beruflichen Neuorientierung möchte sich Heike Sommer noch etwas Zeit lassen, um sich zunächst ihrer Familie zu widmen. Zurzeit sondiere sie aber schon erste Angebote. „Nach neunzehn Jahren Hotelleitung in insgesamt vier Häusern kann ich einiges an Erfahrung in die Waagschale legen, sodass vieles leichter fällt. Der rote Faden in meinem Arbeitsleben war immer der Mensch und das wird sich vermutlich auch weiterhin nicht ändern.“

Als Pfund, mit dem das Hotel Speicher auch in Zukunft wuchern könne, sieht sie dessen herausragende Lage. „Direkt am Hafen - was will man mehr. Unsere Gäste lieben dieses historische Gebäude mit seinen zahlreichen Besonderheiten.“ Auch die Mitarbeiter würden sich sehr mit ihrem Haus der Kategorie Vier-Sterne-Superior identifizieren, vom Housekeeping bis zur Küche könnten sich die Gäste davon täglich aufs Neue überzeugen.

Dem neuen Betreiber, der JOHO GmbH & Co. KG, wünscht Heike Sommer ein glückliches Händchen bei der Weiterführung des Betriebes.

Von Volker Stephan