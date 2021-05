Barth

Sechs Jahre lang blieb die schwere Holztür des Hotels „Stadt Barth“, eines der ältesten Gasthäuser der Region, geschlossen. Seit jeher ist es das erste Haus am Platze gewesen. Hier, im Herzen der Vinetastadt, haben einst die Herrschaften der umliegenden Güter logiert, Ärzte, Rechtsanwälte und Richter Quartier genommen, wenn sie in Barth zu tun gehabt haben.

Nun soll sich die alte Hoteltür wieder für Gäste öffnen. Angelique Tedsen und ihre Schwester Pauline Neumann haben das Traditionshaus gepachtet und wollen es wieder mit Leben füllen.

Schwestern gehen seit Jahren gemeinsamen beruflichen Weg

Die beiden jungen Frauen leben in Schleswig-Holstein, im beschaulichen Lütjenburg. Gerade erst 26 Jahre jung ist Angelique Tedsen. Was es heißt, ein Hotel zu leiten, ist ihr aber bei Weitem nicht unbekannt. Denn bereits seit 2018 leitet sie – ebenfalls gemeinsam mit ihrer Schwester – das Hotel „Lüttje Burg“ in ihrer Heimatstadt.

Die beiden jungen Frauen gehen bereits seit Jahren einen gemeinsamen beruflichen Weg, haben zeitgleich im selben Hotel eine Ausbildung absolviert, danach beide auf dem Kreuzfahrtschiff „MS Europa II“ angeheuert, sind anschließend zurück nach Lütjenburg, um dort im elterlichen Hotel zu arbeiten – dem Haus, dessen Inhaberinnen sie seit 2018 sind. „Am 15. Mai wollen wir nun mit dem Hotel ‚Stadt Barth‘ unser zweites Haus eröffnen. Aufgrund der aktuellen Regelungen leider erstmal nur für Geschäftsreisende“, erzählt Angelique Tedsen.

Wappensaal bekommt neuen Glanz

Die Vorfreude ist ihr förmlich anzumerken. Als sie vor nicht einmal zwei Monaten das erste Mal in dem Hotel in der Vinetastadt gestanden hat, glaubte sie nicht daran, dass eine Neueröffnung so schnell möglich ist. „Sechs Jahre hat dieses Haus keinen Gast gesehen, hat hier niemand geputzt, niemand die Toilettenspülung betätigt“, macht die Pächterin deutlich. Mit zunehmender Zeit ist aus Pessimismus Optimismus geworden. „Dank unserer Eltern, die tatkräftig mit angepackt haben. Besonders unsere Mutter hat uns mit ihrem Idealismus immer wieder motiviert“, sagt die 26-Jährige.

Vom Hotel „Zur Sonne“ zum Hotel „Stadt Barth“ Das Hotel „Stadt Barth“ ist eines der ältesten Gastwirtschaften der Region. Bereits 1883 wurde das Hotel in der Langen Straße in Barth – seinerzeit noch unter dem Namen „Zur Sonne“ – erstmalig in der Chronik der Stadt erwähnt. Zu diesem Zeitpunkt gab es das Hotel aber sicher schon viele Jahre. In der „Sonne“ tagte der größere „akademische Stammtisch“, an dem sich Barther Honoratioren regelmäßig trafen. Nach 1945 machte das Hotel turbulente Zeiten durch. So wurden im Saal im ersten Stockwerk Kabinen abgetrennt. Wer wollte, konnte hier schlafen – sei es allein oder in Gesellschaft. Diese wilden Zeiten waren aber schnell vorbei. Es folgte eine erste Umbenennung in Hotel „Fortschritt“. Als das Hotel „Stadt Barth“ auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgerissen wurde, wurde aus dem Hotel „Fortschritt“ das Hotel „Stadt Barth“. Quelle: OZ-Archiv

So hat das Restaurant, das immerhin Platz für 85 Gäste bietet, eine Verjüngungskur bekommen, die 38 Zimmer und der Rest des Hauses eine intensive Reinigung. Viel mehr sei nicht vonnöten gewesen, um das Hotel wiedereröffnen zu können. „Es ist ja komplett eingerichtet gewesen, alles in einem tadellosen Zustand“, erzählt sie. Lediglich der Wappensaal, in dem wohl schon beinahe jeder aus der Region einmal gefeiert hat und wo so manch schicksalshafte Entscheidung getroffen worden ist, werde vom Eigentümer noch saniert.

Begeistert von der Stadt am Bodden

Eine Aufnahme des Hotels aus dem Jahr 1990. Quelle: Mario Galepp / OZ-Archiv

Heute nennt sie das Hotel einen Glücksgriff. Diesen hat genau genommen ihr Vater, der Vizepräsident beim Dehoga-Landesverband Schleswig-Holstein ist, gelandet. „Als meine Schwester und ich beschlossen haben, zu expandieren, ist es die Aufgabe unseres Vaters gewesen, nach einem passenden Objekt zu suchen. Bei Ebay-Kleinanzeigen ist er dann auf dieses Hotel gestoßen“, erzählt sie. Weder sie noch ihre Schwester haben zuvor von dem Städtchen Barth gehört, haben zunächst recherchieren müssen, wo es liegt, gesteht sie offen.

Der erste Eindruck von Barth sei schließlich sehr positiv gewesen. „Ein hübsches, kleines Städtchen mit Gassen und mit wirklich sehr viel Charme – ganz wie Lütjenburg“, sagt die junge Hotelbetreiberin. Auch wenn beide Schwestern das Hotel gemeinsam gepachtet haben, hauptsächlich wird sie es sein, die vor Ort ist. Ein Umzug in die Vinetastadt sei aber aktuell noch nicht geplant.

Familiäre Atmosphäre und regionale Küche

Um so mehr setzt sie auf ein gutes Mitarbeiterteam. Die Suche nach Personal laufe überraschend gut, berichtet sie. Der Fachkräftemangel gehe an den beiden Hotelbetreiberinnen so gut wie vorbei. „Das liegt daran, dass uns nicht vordergründig die Ausbildung wichtig ist, sondern die Motivation der Leute.

Sie sollen Lust haben auf ihre Aufgaben und auf das Team, denen die Arbeit einfach Spaß macht“, begründet sie. „Tatsächlich haben sich aber in den vergangenen Tagen auf unsere Aushänge ganz viele Leute gemeldet, die in diesem Haus ihre Ausbildung absolviert oder hier früher gearbeitet haben“, erzählt Angelique Tedsen. „Entsprechend viele Geschichten über das Hotel habe ich dadurch schon erzählt bekommen“, fügt sie hinzu. Es sei faszinierend, wie viele Menschen sich mit dem Hotel „Stadt Barth“ durch irgendeine Weise verbunden fühlen.

Sie wünsche sich, dass genau diese familiäre Atmosphäre, die scheinbar einst dieses Haus unter anderem ausgemacht hat, dort wieder herrsche. „So führen wir auch unser Haus in Lütjenburg, das ähnlich groß ist“, erzählt Angelique Tedsen, die sich als sehr bodenständig bezeichnet. Entsprechend wenig hält sie von Schnickschnack – auch nicht auf der Speisekarte. „Regionale, bürgerliche Küche wollen wir bieten“, berichtet sie. Und die Gerichte wolle sie dann gern auch wieder auf der Außenterrasse, die es einst vor dem Haus gegeben hat, servieren. „Erstmal aber wünsche ich mir, dass es losgeht. Auch wenn Corona die Wiedereröffnung etwas schwierig gestaltet“, sagt sie abschließend.

Von Anja Krüger