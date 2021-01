Hubkonzert und Verfolgungsjagd: Polizeieinsatz auf dem Markt in Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten

Hubkonzert, laute Musik und aufheulende Motoren führten am späten Samstagabend zu einem Polizeieinsatz auf dem Markt in Ribnitz-Damgarten. Dabei kam es auch zu einer Verfolgung eines Verkehrsrowdys, bei der die Beamten durch einen anderen Pkw-Fahrer behindert wurden.

Immer wieder Lärmbelästigung auf dem Markt

Am späten Samstagabend gegen 23.50 Uhr teilte ein Ribnitz-Damgartener der Polizei mit, dass es im Bereich des Marktes zu starkem Lärm durch Hupkonzerte von Pkw, lauter Musik aus Kraftfahrzeugen und Aufheulen von Fahrzeugmotoren kommt. Ähnliche Beschwerden hatten bereits im Dezember und Januar zu Polizeieinsätzen auf dem Markt der Bernsteinstadt geführt.

Anzeige

BMW-Fahrer behindert Polizei bei Verfolgung

Beim Einsatz am Sonnabend stellten die Beamten teilweise mehr als zehn Kraftfahrzeuge im Stadtgebiet fest, die in Kolonne fuhren und deren Fahrer Verkehrsordnungswidrigkeiten begingen. Als die Einsatzkräfte gegen 3 Uhr am Sonntag eine dieser Ordnungswidrigkeit ahnden wollten, habe sich ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit über die Klockenhäger Straße in Richtung Klockenhagen entfernt. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Dabei wurden sie aber durch das verkehrswidrige Verhalten eines BMW-Fahrers, einem 19-Jährigen aus der Gemeinde Marlow, behindert.

Führerschein beschlagnahmt

Er fuhr ebenfalls in Richtung Klockenhagen und überschritt dabei deutlich die zulässige Höchstgeschwindigkeit. In der Ortslage Klockenhagen stoppte der junge Mann plötzlich den BMW. Bei der sich anschließenden Kontrolle beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des 19-Jährigen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen mehrerer Delikte unter anderem des Verdachts einer Verkehrsstraftat.

!

Von OZ