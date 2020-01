Hüpffest mit Herz in Marlow und Ribnitz

Ribnitz-Damgarten

Anfang des Jahres ist in der Region bekanntlich nicht wirklich viel los. Der Ribnitz-Damgartener Tom Laude-Negendank will die eher müden Winterwochen nun mit einer neuen Idee etwas aufpeppen und damit auch gleichzeitig etwas Gutes tun. Der 32-Jährige hat des Hüpffest mit Herz ins Leben gerufen. Genauer gesagt findet der „ Glückssprung“ gleich zweimal statt. Vom 29. Februar bis 1. März in Ribnitz und am 29. März in Marlow, jeweils von 10 bis 19 Uhr.

Überraschung zur Geburtstagsparty

Alles begann mit dem zweiten Geburtstag seines Sohnes vor zwei Jahren. Eine Hüpfburg mit Bällebad sollte es zur Geburtstagsparty geben. Zufällig fand Tom Laude-Negendank jemanden, der eine solche Hüpfburg gerade verkaufen wollte. Der Familienvater überlegte nicht lange und schlug zu. „Und aus der Idee wurde ein Geschäft“, sagt Laude-Negendank. Denn warum sollte die Hüpfburg nur einmal im Jahr zum Kindergeburtstag aufgebaut werden, dachte er sich und bot das Spielgerät zur Vermietung an. „Das kam gut an“, sagt der 32-Jährige.

Und wurde immer beliebter. Aus einer Hüpfburg sind mittlerweile 13 geworden, die Laude-Negendank als Boddenhüpfer, so der Name seines Geschäfts, vermietet. Kindergeburtstage, Hochzeiten, Einschulung, die Nachfrage nach den Boddenhüpfer-Hüpfburgen ist groß. Zur Einschulung in diesem Jahr sind bereits sämtliche seine Burgen vermietet.

Ein Angebot vor Ort

In den dunklen, kalten Monaten werden seine Hüpfburgen jedoch so gut wie gar nicht angefragt, aus verständlichen Gründen. „Im Winter macht sich eine Hüpfburg im Garten eher schlecht“, sagt Laude-Negendank. In einer Halle jedoch umso besser. Warum sollen die Spielgeräte im Winter ungenutzt im Lager liegen, so der Gedanke. Und so war die Idee des Hüpfburgenfestes geboren.

„Es gibt ja die Indoor-Spielplätze in Rostock. Aber nicht jeder kann sich das leisten. Wir möchten hier vor Ort etwas anbieten“, sagt Tom Laude-Negendank. Und dafür hat er sich einiges überlegt. In der Sporthalle am Mühlenberg und in der Marlower Sporthalle werden sieben bis acht Hüpfburgen aufgebaut. Natürlich darf eine Riesenrutsche nicht fehlen, ebenso wenig wie ein Bällebad. „Die gesamte Halle wird ausgenutzt“, so der 32-Jährige, der hauptberuflich Soldat ist.

Dabei soll es jedoch nicht bleiben. „Ich möchte nicht einfach nur die Hüpfburgen aufstellen.“ Deshalb wird ein buntes Programm geboten. Ein DJ sorgt für musikalische Unterhalten. Ein professionelles Fotoshooting gehört ebenfalls dazu wie Kinderschminken und die „verrückte halbe Stunde“ mit Kissenschlacht und Polonaise. „Ich möchte das Fest attraktiv gestalten“, sagt Tom Laude-Negendank. Zum Abschluss eines jeden Hüpffesttages gibt die Stralsunder Sängerin Nele.asy ein Konzert.

Spende für krebskranke Kinder

Und dank zahlreicher Sponsoren gibt es bei einer Tombola einiges zu gewinnen, beispielsweise Freikarten für die Boddentherme in Ribnitz, fürs Gut Darß oder das Ozeaneum in Stralsund. Gutscheine für eine Hüpfburg sind Preise beim Fußballdart. Die ersten 50 Kinder bekommen eine Freikarte für den Wildpark Güstrow.

Und wenn dann in Ribnitz und Marlow kleine und große Kinder ausgelassen toben, dann tun sie das auch für einen guten Zweck. „Jeder tut etwas Gutes, nur weil er einfach da ist“, sagt Tom Laude-Negendank. Denn ein Teil der Eintrittsgelder wird an die Deutsche Kinderkrebsstiftung gespendet. „Die Kinder, die bei unserem Fest sind, sind sicherlich glücklich. Aber es gibt auch die andere Seite: Kinder, die krank sind und deshalb nicht mittoben können“, sagt Tom Laude-Negendank. Auch an diese Kinder soll gedacht werden.

Die Deutsche Kinderkrebsstiftung veranstaltet für erkrankte Kinder und deren Familien beispielsweise Sommercamps, investiert das Geld aber auch in die Krebsforschung. Drei Euro kostet der Eintritt zum „ Glückssprung“ für Kinder, acht Euro für Erwachsene.

„Ich hoffe, dass wir das Hüpfburgenfest jedes Jahr stattfinden lassen können“, sagt Tom Laude-Negendank, der vor allem dankbar für die Unterstützung seiner Familie ist. Und auch bei der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten und bei der Stadtverwaltung Marlow habe er nicht zweimal fragen müssen, ob er den „ Glückssprung“ in den jeweiligen Hallen veranstalten darf.

Mehr unter: www.boddenhüpfer.de

Von Robert Niemeyer