Die Grundstücke von Wilfried Kudell und Maik Dumnick aus Kavelsdorf sind traumhaft gelegen: Sie erstrecken sich hinter bescheidenen Landarbeiterhäusern mit freiem Blick ins Recknitztal. Beide Männer haben hier, inmitten der Natur, ihren Rückzugsort gefunden. Dachten sie jedenfalls. Denn zu Ruhe kommen sie und ihre Familien nicht mehr.

Es ist Donnerstagnachmittag. Die Frühlingssonne scheint, das Dorf liegt schläfrig da. Nur Hundegebell durchbricht die Stille. Dieses Bellen ist auch der Grund für ein Treffen, zu dem Kudell in seinen Garten geladen hat. Er, seine Lebensgefährtin Christel Frank und Nachbar Dumnick wollen endlich Gehör für ihre Situation finden. Und was sie berichten, ist durchaus schockierend.

Hundebabys hinter Gittern

Angefangen habe alles etwa 2017 berichtet Maik Dumnick, Chef von zwei Edeka-Märkten. Er war einige Monate zuvor in das Haus zwischen Familie K. und Wilfried Kudell gezogen. „Familie K. hatte damals zwei oder drei junge Jack Russel Terrier. Als die größer wurden und anfingen zu bellen, wurden sie in einen Schuppen auf dem Grundstück gesperrt. Da waren sie den ganzen Tag drin und kläfften.“ Einen Zwinger habe es damals nicht gegeben.

Gleichzeitig habe Familie K. neue Welpen in die Wohnung gebracht, die erneut ausquartiert wurden, als sie größer waren. „Als es schließlich acht Hunde waren, kamen einige von ihnen in kleine Zwinger ohne Hütten, aus denen sie nie hinaus dürfen.“ Aus acht Tieren wurden schließlich zwölf und mehr. „Die Hundebabys wurden ab da in Verschlägen aus Gittern gehalten, mit einem Deckel, den man anheben konnte. Ohne Schutz vor Wind und Wetter“

Hinter diesen Gitterstäben auf einem Grundstück in Kavelsdorf leben Jack Russell Terrier – raus dürfen sie, laut Beobachtern, nie. Quelle: Juliane Schultz

„Die Tiere haben Hunger“

Auch der Bestand anderer Tiere sei seitdem bei Familie K. dramatisch gewachsen, erzählt Nachbar Kudell: „Gänse, Enten, Hühner, Fasane, Schafe, ein Shetlandpony. Mindestens drei Hängebauchschweine gibt es, aber die sind den ganzen Tag im Schuppen eingesperrt.“ Familie K. bezeichne das gern als ihren privaten Zoo, berichtet seine Partnerin. Die Nachbarn bezweifeln, dass die vielen Tiere ausreichend gefüttert werden.

Christel Frank habe mehrfach beobachtet, wie die Hunde auf dem Grundstück Hühner getötet haben. „Ist doch klar, die Tiere haben Hunger. Auch eine Pute haben sie bei lebendigem Leib zerrissen. Das hat richtig geknackt.“ Die Schafe brechen immer wieder aus, um auf Nahrungssuche zu gehen, stehen dann zwischen Kudells sorgsam angelegten Gemüsebeeten oder im Wald. Einmal wurden sie acht Tage später dort gefunden.

Rattenplage

Im Sommer vergangenen Jahres kam eine Rattenplage hinzu. „Am helllichten Tag liefen die übers Grundstück, mindestens 30 auf einem Haufen“, beschreibt es Christel Frank. „Urlauber haben am Zaun gehalten, alles gefilmt und gelacht. Mich haben sie gefragt, wie sich ein Dorf so was leisten kann.“ Ihr Lebensgefährte ergänzt: „Die Ratten gingen schon an unsere Kaninchenställe.“ Nach dem Einsatz von Gift auf dem Grundstück der Familie K. gingen die Ratten. Der Lärm blieb.

Ohrenbetäubendes Gebell

Die Anwohner schildern ihn als ohrenbetäubend – insbesondere nachts durchdringe das Bellen die Ruhe. Auch an diesem Nachmittag ist es allgegenwärtig. „Bei dir zu schlafen, halten wir nicht aus“, hatten Dumnicks Freunde nach einem Besuch mitgeteilt. Normalerweise sage er immer: Leben und Leben lassen. „Aber meine Frau und ich arbeiten viel. Wir brauchen doch Schlaf und Ruhe.“ Erholung auf dem eigenen Grundstück finden sie jedenfalls nicht. Ihre Terrasse grenzt direkt an die Zwinger. Beim kleinsten Geräusch gehe das Gebell los.

Immer wieder habe er die Polizei gerufen, die irgendwann nicht mehr kam. Auch das Ordnungsamt habe er mehrmals verständigt, so Dumnick. Einige Male sei der Amtstierarzt gekommen. Es habe Auflagen an Familie K. gegeben, doch spürbar geändert habe sich nichts. „Wir haben das Gefühl, alle Verantwortlichen lassen uns im Stich.“ Und Wilfried Kudell ergänzt: „Ich habe 48 Jahre lang hart gearbeitet und kann jetzt die Rente nicht genießen.“

Auflagen vom Amtstierarzt

Familie K. ist dem Landkreis Vorpommern-Rügen bekannt, sagt Sprecher Olaf Manzke auf Nachfrage. „Da gibt es immer mal wieder einen Anlass, vorbeizuschauen.“ Die Familie sei, so weit er weiß, grundsätzlich kooperativ. „Wenn Auflagen erteilt werden, werden die auch umgesetzt. Beim letzten Besuch des Amtstierarztes gab es dort drei Hunde und die Auflage für diese einen Zwinger zu bauen.“ Er bestätigt: „Eine aktuelle Anzeige gegen die Familie liegt uns vor.“

Die lärmgeplagten Nachbarn haben kaum noch Hoffnung, dass offizielle Stellen ihnen helfen werden. Ihren letzten Ausweg sehen sie bei den Vermietern von Familie K.: Zum Wohl der Tiere und um die Ruhe im Ort wieder herzustellen, könnten diese vielleicht die Tierhaltung unterbinden. Urplötzlich tritt Stille ein. Maik Dumnick hält inne. Sein Blick schweift weit über Wiesen und Felder: „Es ist wunderschön hier, wenn alles ruhig ist.“ Dann ist der Moment vorüber. Die Hunde bellen weiter.

Von Juliane Schultz