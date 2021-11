Hundesteuer: So will die Stadt Barth Steuersündern auf die Schliche kommen 

Barth

Steuerparadies Vinetastadt Barth? Zumindest was die Hundesteuer betrifft, vermutet man offenbar viele Nichtzahler. Diesen soll die Verwaltung nun auf die Schliche kommen, fordert Stadtvertreter Roland Herrmann. Mit einem entsprechenden Antrag im städtischen Bauausschuss hat er dieses Vorhaben ins Rollen gebracht, das nicht das erste Mal diskutiert wird.

Schonfrist soll eingeräumt werden

Um es vorwegzunehmen: Alle Mitglieder des Gremiums unterstützen den AfD-Mann, haben also dafür gestimmt, dass dieses Vorhaben umgesetzt wird. Das Thema ist nicht neu und schon mehrfach diskutiert worden, weiß der Stadtvertreter, der auch eine Idee präsentierte, wie den Säumigen auf die Schliche gekommen werden soll.

Wobei nicht gleich die Keule rausgeholt werden soll. Vielmehr schlägt er vor, dass man den Hundehaltern, die ihren Vierbeiner noch nicht angemeldet haben, eine Chance gibt, dies nachzuholen – ohne, dass sie eine Strafe bezahlen müssen. „Die Stadt Barth veröffentlicht unverzüglich eine Pressemitteilung auf ihrer Internetpräsenz sowie in den Schaukästen, in der die Bevölkerung aufgerufen wird, nicht angemeldete Hunde bis spätestens 31. Dezember 2021 nachzumelden, mit dem Hinweis, dass nachmeldende Hundehalter keinerlei Sanktionen erwarten. Weiterhin wird bekanntgegeben, dass nach diesem Datum jeder festgestellte Verstoß zur Anzeige gebracht wird und die Stadt Barth für jeden Hundehalter pro nicht angemeldetem, aber steuerpflichtigen Hund grundsätzlich ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro festsetzt“, fordert er in seinem Antrag.

Das müssen Hundehalter in Barth zahlen

Für den ersten Hund eines Halters wird in Barth eine jährliche Steuer in Höhe von 40 Euro fällig. Für den zweiten Hund muss Herrchen oder Frauchen dann zusätzlich 70 Euro löhnen, für den dritten 85 Euro zusätzlich. Macht summa summarum 195 Euro pro Jahr für das Halten von drei Hunden. Und davon gebe es nach Einschätzung von Gremiumsmitglied und Stadtvertreter Lothar Wiegand einige in der Vinetastadt. „Wir sollten da unbedingt durchgreifen und auch noch mal darüber nachdenken, die Steuern für den zweiten, dritten und vierten Hund anzuheben“, meint er.

Eine Steuer für einen vierten Hund regelt die kommunale Verfassung nicht. Aber sie sieht eine erheblich höhere Steuer für jeden gefährlichen, sogenannten Kampfhund beziehungsweise jede Kampfhundekreuzung vor. 500 Euro muss löhnen, wer einen American Pitbull-Terrier, einen American Staffordshire-Terrier oder einen Bullterrier hält – oder eine Kreuzung aus diesen.

Kontrollen für die erste Jahreshälfte 2022 vorgeschlagen

Ob sich Hundebesitzer in der Vinetastadt daran halten, solle, so Herrmanns Antrag in der ersten Hälfte des kommenden Jahres von Mitarbeitern des Ordnungsamtes kontrolliert werden. „In der vorletzten Sitzung des Finanzausschusses plädierte der Stadtkämmerer erneut für eine Hundezählung durch ein privates Unternehmen. Das halte ich unter anderem deswegen für falsch, weil es weiteres Geld kosten würde, das die Stadt Barth nicht hat“, schreibt Herrmann in seinem Antrag. Aber auch den Mitarbeitern des Ordnungsamtes allein möchte er dies nicht zumuten. „Eigene Mitarbeiter das Stadtgebiet nach nicht angemeldeten Hunden überprüfen zu lassen, halte ich ebenfalls für falsch, weil die dafür vorgesehenen städtischen Mitarbeiterinnen nicht dafür ausgebildet wurden und deshalb ungeeignet sind, etwa im Konfliktfall die für ein beweiskräftiges Verwaltungs- und/oder Ordnungswidrigkeitenverfahren erforderlichen Identitätsfeststellungen im öffentlichen Raum durchzuführen und den damit verbundenen Gefahren angepasst zu begegnen“, meint er.

Besondere Klientel verlangt besondere Kontrollzeiten

Deshalb sein Vorschlag: das Barther Polizeirevier um Hilfe bitten, dass der Kontaktbeamte die Verwaltungsmitarbeiter begleitet. Eine Methode, die in der Vergangenheit bereits einmal sehr gut funktioniert habe, wie Hartmut Kühl berichtet hat. Er selbst ist einst als Kontaktbeamter im Bereich des Barther Polizeireviers tätig gewesen.

Damit dieses Vorhaben auch von Erfolg gekrönt wird, mahnt Herrmann, diesen auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit umzusetzen. Bedeutet: „Es bringt nichts, morgens ein paar Runden zu gehen. Die Klientel, die zur Zielgruppe gehört, schläft wahrscheinlich bis in den Vormittag hinein, geht erst mittags Gassi“, sagt er. Seiner Meinung nach sollten Verwaltungsmitarbeiter und Kontaktbeamter an zwei Tagen pro Monat zu unterschiedlichen Zeiten – auch frühmorgens und spätabends und an Wochenenden – gemeinsam im öffentlichen Raum der Stadt „grundsätzlich jeden angetroffenen Hund samt Halter kontrollieren, die Anzahl der kontrollierten Hunde und Hundehalter erfassen und bei festgestellten Verstößen die für ein beweiskräftiges Ordnungswidrigkeitenverfahren erforderlichen Maßnahmen treffen.“

Von Anja Krüger