Hygienevorschriften einhalten: Barther Möbellager öffnet wieder am 5. Mai

Barth

Mehrere Wochen mussten die Kleiderkammer und das Möbellager des Vereins „Willkommen in Barth“ wegen der Corona-Pandemie schließen. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten für hilfsbedürftige Menschen in Barth und Umgebung.

So konnte die Kleiderkammer in der Johannes-R.-Becher-Straße 18 in Barth-Süd bereits ab dem 20. April unter strengen hygienischen Vorschriften wieder öffnen. Das Möbellager in der Nelkenstraße öffnet ab dem 5. Mai.

Anzeige

Betrieb möglich, aber eingeschränkt

Zunächst mussten die ehrenamtlichen Helfer beider Einrichtungen klären, unter welchen Voraussetzungen ein Betrieb, wenn auch eingeschränkt, möglich ist. So werden unter anderem maximal zwei Besucher, allerdings ohne Kinder, und nur mit einem eigenen Mund- und Nasenschutz eingelassen. In der Kleiderkammer und auch im Möbellager wird zudem streng darauf geachtet, dass die Abstands- und Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Spender mit Desinfektionsmitteln stehen für die Besucher bereit.

Weitere OZ+ Artikel

Geöffnet hat die Kleiderkammer montags bis donnerstags von 9 bis 14 Uhr. Das Möbellager öffnet ab dem 5. Mai immer dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr.

Auch für Menschen, die durch Corona in finanzielle Not geraten

In der Barther Kleiderkammer gibt es neben Kleidung auch Schuhe, Geschirr, Dekoartikel, CDs und kleine Elektrogeräte, die gegen eine Spende abgegeben werden. Denn der Verein finanziert sich durch Spenden. Bei Blusen, Pullovern und Hosen für Erwachsene sind es 50 Cent pro Stück, bei Jacken und Schuhen ein Euro. Kleidungsstücke von Kindern, außer Jacken, kosten 30 Cent. Kinderjacken und -schuhe 50 Cent. Für Geschirr 20 Cent und für Elektro- und Elektronikartikel zwischen fünf und zehn Euro.

Bislang hat sich das Angebot der Barther Kleiderkammer in erster Linie an Arbeitslose sowie Senioren mit kleiner Rente gerichtet. Ab sofort sind aber auch Menschen herzlich willkommen, deren soziale Lage sich coronabedingt verschlechtert hat. Erik Kohagen, der seit September 2018 in der Barther Kleiderkammer arbeitet, hofft, dass viele das Angebot nutzen und nicht aus Scham wegbleiben.

Lesen Sie auch:

Von Anika Wenning